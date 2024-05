Oposición no tradicional reaviva plan para lograr candidato único en 2025

“No podemos permitir que el MAS gane las elecciones de 2025, porque sería el fin de la democracia en Bolivia. El documento indica que los precandidatos nos comprometemos a respetar los resultados. Yo voy más allá: me comprometo públicamente a apoyar al candidato único sin pedir nada a cambio, ni senadores, ni ministros”, puntualizó Ballivián.

En contacto con Los Tiempos , la economista Amparo Ballivián, que es parte de los cuatro precandidatos y firmante del manifiesto, sostuvo que el documento se trabajó en conjunto, con la intención de proponer no sólo un bloque único, sino un candidato único.

Hace algunos días, un grupo de precandidatos presidenciales, denominados opositores no tradicionales, presentó un acta a través de la cual se comprometen a someterse a un proceso de selección de candidato único con miras a los comicios de 2025.

Posibilidad abierta

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, consultada sobre si considera viable un único bloque político con miras a las elecciones de 2025, dijo que la posibilidad siempre estará abierta a cualquier alianza, siempre y cuando no se ingrese a la parte negativa de la política, que es el cuoteo sin fundamentos y que es una distorsión del poder.

“El objetivo de todos tiene que ser la búsqueda de la unidad, pero no la unidad porque sí, sino una unidad de acuerdo a las necesidades de la gente, a recuperar la justicia, reformas estructurales en la economía, para generar empleo. Nosotros no tenemos problema en conformar un frente único”, enfatizó la senadora.

La senadora por CC hizo énfasis en que las estrategias políticas para las elecciones de 2025 dependen de quién será el candidato. Dijo que la oportunidad es la división del MAS. “Esta división es profunda, pero además viene con una crisis económica, de justicia y más. La posibilidad está en responder a estas necesidades de la gente”.

Barrientos reiteró que se contempló la posibilidad y que tuvieron conversaciones con diferentes actores políticos, que eso es un proceso que lleva tiempo y que tiene que ser analizado con calma. Aseguró que, si se toman decisiones certeras en esa dirección, el jefe nacional de CC, Carlos Mesa, lo anunciará en su momento.

Momento decisivo

La senadora por Creemos Centa Rek sostuvo que frente a la crisis política y económica del país sería lógico una candidatura única que pudiera ir en una sola dirección.

“Desde Creemos, considero que sí es posible, Luis Fernando Camacho lo ha manifestado de esa manera”.

La senadora por Creemos hizo hincapié en que el país está en un momento decisivo, “o se hunde o lo salvamos, Bolivia se nos muere”, dijo.

Consultada sobre la posibilidad de que se den las primarias en el país, Rek afirmó que se debe buscar una forma democrática de primarias. “No se puede hacer primarias al estilo del masismo. Este proceso tiene que ser con fines democráticos”, finalizó Rek.

En el documento firmado por los cuatro precandidatos que pretenden llevar adelante un “bloque de unidad”, se comprometen a construir un nuevo Estado con libertad económica, respeto a la propiedad privada, promover el emprendurismo, reducir el gasto burocrático, reformar la justicia y profundizar las autonomías, además de establecer una nueva república que supere las diferencias étnicas y regionales.

Análisis

De acuerdo al analista Paul Antonio Coca, todas las condiciones están dadas. Sostiene que el Gobierno está desgastado y hay una división interna, lo cual no es una situación menor. Por otro lado, también mencionó que la administración del país no está nada bien, sobre todo en el tema económico.

“La independencia los poderes prácticamente es nula. En ese sentido, las condiciones están dadas para la oposición. Sin embargo, hay que ser realistas: no va a haber un bloque único; lo que va a haber son bloques mayoritarios, que es muy diferente a un bloque único”, puntualizó.

Coca enfatizó en que deberá existir un gran acuerdo de la oposición y que sus candidatos desistan a sus aspiraciones y se trabaje no sólo en una unidad, sino que se tiene que contemplar varios componentes, como la presencia de rostros nuevos, incluyendo las caras al legislativo. “Éstos no vienen solos, es decir que los antiguos liderazgos deben ceder. Otro aspecto importante son los planes de gobierno alternativos al MAS, que por el momento no se tiene”.

Coca también se refirió a la mentalidad caudillista del político boliviano y que todos quieren unidad, “pero con el caudillo a la cabeza y el resto por detrás”, finalizó.