Oriente: jugadores arreglan con la dirigencia, y se entrenan bajo el mando de ‘Tucho’ pensando en The Strongest

Fuente: eldeber.com.bo

El primer plantel de Oriente Petrolero decidió levantar el paro en reclamo de salarios adeudados que había iniciado el viernes en la tarde, llegó a un acuerdo con la dirigencia encabezada por Ronald Raldes, y volvió a entrenarse este sábado en la mañana bajo la conducción técnica de Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo.

“Volvió el trabajo. Informamos que el plantel profesional ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de nuestro entrenador Víctor Hugo Antelo. Asimismo, se ha convocado a varios jugadores de la reserva para ser considerados en la nómina de cara al próximo partido ante The Strongest”, indica un comunicado oficial del canal de socios e hinchas de Oriente Petrolero.

De esta forma, Ronald Raldes cumplió con su palabra e hizo respetar el respaldo brindado en dos ocasiones a Tucho Antelo, cuya continuidad en el club estaba en duda debido a diferencias con algunos jugadores del primer plantel.

Los inconvenientes entre el técnico y el plantel explotaron el jueves por la tarde cuando Tucho y el defensor central Luis Gutiérrez, se enfrascaron en una agria discusión que derivó en empujones y amagos de pelea con el ayudante de campo Luis Méndez, que salió en defensa del DT. Poco después, Diego Bejarano y el propio Luis Gutiérrez acusaron ante los medios de “mal trato” de parte del entrenador.

Además, aseguraron que el primer plantel no se presentaría a los entrenamientos y al partido ante The Strongest mientras Tucho permanezca en la dirección técnica, sin embargo Raldes no dio el brazo a torcer y respaldó firmemente al entrenador.

Lo cierto es que cuatro jugadores fueron separados y ya no aparecieron este sábado en el entrenamiento del primer plantel. Se trata de Diego Bejarano, Jorge Enrique Flores, Luis Gutiérrez y Cristian Árabe, quienes deberán presentarse en horas de la tarde a la práctica con la reserva.