Pagan 900.000 dólares a un estadounidense que sufrió 17 horas de tortura psicológica en la Policía

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una ciudad estadounidense tendrá que pagar alrededor de 900.000 dólares a un hombre que fue sometido a un interrogatorio policial de 17 horas en el que fue presionado por agentes para que confesara que había asesinado a su padre desaparecido, cuando, en realidad estaba vivo, informaron el viernes medios locales.

En 2018, durante el interrogatorio de Thomas Pérez Jr. por parte de la Policía en la ciudad de Fontana, los agentes amenazaron con sacrificar al perro de Pérez si no confesaba que había matado a su padre, lo que un juez ha calificado de «tortura psicológica inconstitucional».

NEW: Fontana pays nearly $900,000 for ‘psychological torture’ inflicted by police to get a false confession

Shortly after reporting his father missing, Thomas Perez Jr. was subjected to intense interrogation by Fontana detectives who accused him of murdering his father.

Perez… pic.twitter.com/z3K7ruh6Ui

— 🇺🇸 InterStar Media 🇺🇸 (@InterStarMedia) May 24, 2024