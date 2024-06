No es laberinto… es “champurreo”

1′

El diccionario dice que chapurrear es “hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores”; en Santa Cruz decimos “champurrear” y, eso es precisamente lo que está haciendo el presidente Arce en sus apariciones públicas, tratando de fijar o posicionar “imaginarios” que logren lo que el discurso oficial no logra (eso otro tampoco).

La situación en el país es por demás conocida: casi todo anda mal… y se lo plantea de esa manera porque le concedemos el beneficio de la duda a quienes aseguran que “se jode solo” y, no somos quienes van a decir que no, porque a lo mejor está logrando mucho más de lo que, por ahí, somos capaces de percibir, pero… si eso es “tal cual se asegura”, significa que ya lo perdimos todo.

Partamos de la constatación de que el gobierno está en funciones hace 3 años y medio y eso lo convierte en el responsable absoluto de todo lo que está pasando en el país.

Pero, si además de ello, consideramos que el presidente Arce gobernó, como el “responsable económico de Evo Morales” por más de 10 años, qué argumento tiene para asegurar que estamos como estamos en el sector de combustibles y energía, porque no se tomaron acciones en el rubro y, trata de salvar su responsabilidad al asegurar que él era “ministro del área económica y no de hidrocarburos”, como si la lógica no indicara que él debió advertirle a Morales que necesitaban tomar los recaudos sostenibles con urgencia, ya desde el año 2010, cuando hubo el primer “foco rojo”, en ese diciembre “negro”, cuando se vieron obligados a acudir al gasolinazo para resarcirse de lo que se perdía (DS 748 de 26 de diciembre de 2010, Álvaro García Linera, presidente Interino; Morales se había ido del país, por miedo a las reacciones. En ese momento, ya eran “cerca del US$380 millones de dólares” los que el Estado invertía en subvencionar los precios de la gasolina y el diesel “ (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/12/101227_bolivia_combustible_repercusion_smink). Él justificó el aumento del 25% de tarifas de transporte.

La gasolina subía de 3,74 Bs a 6,47 Bs (aumento decretado: 73%),la “especial de 4,79 Bs a 7,51 Bs (aumento del 57%). El litro de diésel subió, de 3,72 Bs a 6,80 Bs (82%); Arce sabía lo que se venía; eso no era un asunto de “hidrocarburos”; era de administración de Estado de manera que no tiene sentido sacarle la nalga a la aguja, 14 años después, cuando los agricultores aseguran que el diésel más caro es el que no hay y reconocen que pagan bastante más de lo que dice el surtidor y, que estarían dispuestos a asumir, por su parte, los costos de la “provisión permanente”.., el gobierno mira para otro lado.

De acuerdo a la argumentación gubernamental, en los primeros 7 meses de los años de 2009 y de 2010, las importaciones de combustibles habían aumentado en un 68%. En dólares, eso significaba: de 223,82 a 375,44 millones (datos de INE). Por si acaso, se puede conseguir esta información en internet, de manera que, ese asunto que era eminentemente económico y financiero le correspondía al ministro Luis Alberto Arce Catacora que tiene que haber sido el que aportó los datos de su área; no nos va a decir el presidente que no advirtió al huido de lo que se podía venir!

Pero, recordemos que no sólo recularon sino que se pusieron la soga al cuello cuando decidieron congelar los precios de los combustibles en todo el “suelo patrio”; el déficit ahora es de unos 1.700 millones de dólares, sirve echarle la culpa al “jefazo”, después de 3 años y medio de gobierno?

Creemos que no… que en lo ocurrido, el presidente Arce tiene toda la responsabilidad, porque, debió avisarle al presidente Morales, que todo estaba mal y, que debía tomarse medidas conducentes a atraer capitales extranjeros para aquello que el Estado no estaba en condiciones de hacer y la segunda, debió haber frenado los gastos licenciosos de Morales… pero para eso había que tener coraje y, al parecer, era verdad que al jefazo no se le debía decir la verdad o siquiera mirarlo a los ojos, cuando las cosas iban mal; eso pasó el 2010, cuando Morales supo lo que pasaba y, ordenó la toma de medidas y se fue huyendo a Venezuela; que lo haga “el Álvaro”, debe haber dicho ante el “si” de sus adláteres..

Pero 3 años y medio después, con los datos de las Reservas de Hidrocarburos guardadas en algún cajón, como “secreto de Estado”, cuando debieron ser publicadas anualmente, no le da al presidente para esconder la cabeza haciendo un agujero en la tierra, porque esos agujeros y, muy profundos, debieron haber sido hechos, por decenas, por inversionistas extranjeros, porque en el país no hay plata suficiente (ya lo vimos con los pocos pozos que se abrieron de parte de YPFB y resultaron fallidos)

El presidente nos ha ayudado a entender que ese adagio que dice: “el que echa su mal a otro… descansa”, es sólo un dicho popular; hace 14 años no supo, no quiso, o no se atrevió a decir cómo evitar el fracaso.

Hoy, como presidente, no le puede huir a su responsabilidad, pero esto de estar en el oficio de analizar lo que pasa en el país, nos lleva a no olvidar que Arce tuvo un mediocre ministro de hidrocarburos que si se atrevió a decirlo (tuvo porque lo va a cambiar pronto -Molina -) que a cada rato repite “como loro al que no se le da importancia”, que necesitamos una nueva ley de hidrocarburos que traiga inversiones frescas y abundantes al país.

Interpreto que, el fundamentalismo comunistizante y la incómoda presencia de Morales que sigue hablando de la “nacionalización y de los recursos del pueblo” no le permiten atreverse a cambiar la ley, bajo el estigma de ser acusado de “neoliberal y traidor” … de la misma manera que tampoco se va a atrever a tocar las puertas del FMI; asumir responsabilidades mirando o escuchando a Morales, es incómodo… el hombre no da señales de tener temple para atreverse a ser presidente “a la de verdad”.

Pienso que, no es sólo incapacidad lo de Arce, sino que probablemente haya llegado el momento en el que él mismo ha “auto-constatado” de que es un presidente sin liderazgo propio y cada vez más desprestigiado, porque la crisis recién reconocida aunque disminuida en su gravedad, del presidente en su encuentro con los periodistas no sólo alcanza a los hidrocarburos, sino que llega a los dólares, después que no dejó “títere sin bonete” o ciudadano sin afectar no tiene solución de corto plazo, porque las exportaciones del oriente van a ser menos, por la caída del precio y las hectáreas de soya cosechadas y los demás productos del agro… sean en cultivos extensivos o no… para exportación o consumo nacional… en pocas palabras, si Arce (otra vez el que le huye a las responsabilidades) hubiera abierto sin retaceo el espacio para los organismos genéticamente modificados (transgénicos) en todas las producciones del campo, ya probadas en otros países vecinos a nosotros y, para todas las exportaciones que se quieran hacer, sin poner límites, tal vez estuviéramos mejor, pero…

El hombre no se anima a ser presidente, es decir a tomar acciones que permitan salir de esto y… qué le vamos a hacer, además de escuchar su “champurreo” discursivo que… no soluciona nada

(Posdata.- debemos agradecer al presidente Peña, de Paraguay, que no se rió cuando Arce dijo… que ese país es el único que se parece a Bolivia en crecimiento… que dominio que tuvo el visitante!!!)