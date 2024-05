Fuente: Red Uno

Ligia Portillo

Cochabamba.- Una de las testigos del accidente de la línea “H” que ocurrió el pasado 13 de octubre del 2023 en la avenida Villazón, denuncia que recibe amenazas por parte de la familia del conductor del micro.

El motorizado de transporte público impactó contra un motociclista, que resultó con graves lesiones, Don Freddy Leaños Aramayo de 52 años, quien estuvo internado en una clínica, perdió la memoria y luego de siete meses quedó con las secuelas del hecho de tránsito.

“Golpeó a esa viga, ese poste y la moto estaba esperando para salir al carril de la avenida Villazón y lo ha golpeado, se enganchó la motocicleta, lo arrastró y el señor cayó de nuca. Al ver esto corrimos con los clientes, hemos debido ser más de 25 personas, para ayudar al señor”, contó la testigo del aparatoso accidente.

“Pido garantías, recibo amenazas”, dijo la testigo del accidente de la línea “H”. Foto: Red Uno

De acuerdo al relato, el conductor primero chocó contra un poste y luego impactó contra la motocicleta. “Yo estaba nerviosa y llorando, porque la impresión era tremenda, el señor estaba sangrando del oído, su rostro y pie estaba todo pelado, entonces fue impacto terrible”, dijo a la Red Uno.

La testigo pide garantías, porque asegura que el cuñado del conductor que protagonizó el accidente la amenazó. “Creo que es un dirigente del sindicato, me amenazó por lo que estoy declarando. Pienso que estoy haciendo lo justo, dije lo que he visto, no estoy haciendo nada malo”, aseguró.

“En mi kiosco yo me gano la vida vendiendo, no es mi culpa que haya visto”, concluyó.

Mientras el caso continúa bajo investigación, el abogado de Don Freddy aseguró que el chofer pretendía acogerse a un proceso abreviado.