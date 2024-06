El papa Francisco se reunió con destacados comediantes en el Vaticano

En el encuentro estuvieron figuras del humor en Latinoamérica y los Estados Unidos





El papa Francisco saluda a Whoopi Goldberg mientras se reúne con comediantes durante un evento cultural en el Vaticano, el 14 de junio de 2024. Vatican Media/Handout vía REUTERS

El papa Francisco tuvo una audiencia este viernes con más de un centenar de humoristas y actores de comedia de todo el mundo al que acudieron varios comediantes de países latinoamericanos como la argentina Malena Guinzburg, la méxicana Florinda Meza García o las colombianas Liss Pereira, Paula Arcila y Maribel Trujillo Botello.

La humorista Guinzburg le regaló al pontífice unos alfajores, “porque es una comida dulce que supongo que si acá no la tiene la debe extrañar”, aseguró a EFE la cómica, quien le pidió al papa un mensaje para Argentina. “Defiendan la nobleza del país”, le respondió el papa, según explicó Guinzburg, que remarcó que para ella el encuentro de este viernes fue una experiencia » muy emocionante”.

El Papa Francisco saluda a Conan O’Brien mientras se reúne con cómicos durante un acto cultural en la Ciudad del Vaticano. 14 de junio de 2024. Vatican Media/Handout vía REUTERS

Cuando le llegó la invitación la humorista pensó que era una broma pero no fue la única, “me di cuenta hablando con gente de otros países que fuimos varios los que pensamos lo mismo, como que era raro”, y confesó que usará esta experiencia para crear contenido.

La actriz mexicana Florinda Meza sostuvo que “esto que acaba de hacer el papa es una raya en el agua, es sorprendente y admirable”, y añadió que “hay que tener una mente muy aguda y ser muy inteligente para considerar la comedia como él lo hace”.

Para Meza, el humorismo «es el triunfo de la inteligencia» porque el uso «de la fina ironía para entretener a la gente» requiere de ella, y señaló que el papa considera «la comedia un don especial».

Entre los humoristas de exposición internacional que asistieron se encuentran los estadounidenses Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Conan O’Brien, Chris Rock, Tig Notaro y Whoopi Goldberg, aunque la mayoría de cómicos que asistieron son italianos.

El Papa Francisco saluda a Jimmy Fallon mientras se reúne con comediantes durante un evento cultural en el Vaticano, el 14 de junio de 2024. Vatican Media/Folleto vía REUTERS

También acudieron a la audiencia tres humoristas españolas, Cristina Castaño, Victoria Martín y Sara Escudero, así como cómicos de Brasil y Portugal.

El papa en su discurso elogió a los humoristas y les expresó que «el humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!».

El Papa Francisco saluda a Cristian De Sica mientras se reúne con comediantes durante un evento cultural en el Vaticano, el 14 de junio de 2024. Vatican Media/Handout vía REUTERS

El objetivo de este encuentro fue «celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad, y promete ser un momento significativo de diálogo intercultural y de intercambio de alegría y esperanza», aseguró el Vaticano.

El humor “denuncia excesos del poder” o realidades invisibilizadas haciendo reír, “sin sembrar la alarma o el terror”, destacó este viernes el papa Francisco, en un reunión con humoristas y actores de comedia de todo el mundo como los estadounidenses Jimmy Fallon o Chris Rock.

Los humoristas “despiertan el sentido crítico haciendo reír y sonreír”, y “lo hacen contando historias de vida, narrando la realidad”, por lo que “hablan a la gente de problemas grandes y pequeños”, dijo el pontífice en un discurso ante los asistentes.

Malena Guinzburg en el Vaticano

Según agregó, con estas habilidades “denuncian los excesos del poder, dan voz a situaciones olvidadas, señalan comportamientos inadecuados… Pero sin sembrar la alarma o el terror, la ansiedad o el miedo, como hace mucha comunicación”.

«El humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!», declaró Francisco, que consideró el talento de los artistas como «un don precioso».

«Junto a la sonrisa» se «difunde la paz» y se ayuda a «superar dificultades y a sobrellevar el estrés cotidiano», añadió, y remarcó que «la risa del humor nunca va ‘contra’ nadie, sino que siempre es inclusiva, proactiva, suscita apertura, simpatía, empatía».

Por otro lado, el papa remarcó que “también se puede reír de Dios”, así como “jugamos y bromeamos con las personas que queremos”.

El Papa Francisco se reúne con comediantes durante un evento cultural en el Vaticano, el 14 de junio de 2024. Vatican Media/Handout via REUTERS

“Se puede hacer, pero sin ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, sobre todo de los pobres”, aseveró el pontífice.

“Gracias por hacer reír, y también gracias por reír desde el corazón”, agradeció el papa.

Francisco hizo también reír al público cuando pidió que recen por él. «Pero a favor mío, no en mi contra», aseguró en tono de broma.

Además de Jimmy Fallon o Chris Rock, en el encuentro de hoy con el pontífice participaron también las actrices y cómicas españolas Cristina Castaño, Sara Escudero y Victoria Martín.

Tras su encuentro con los humoristas, el papa se encaminará este viernes hacia la cumbre del G7 que los líderes de las principales democracias del mundo celebran en la región de Apulia, en el sur de Italia, donde abordará asuntos como la Inteligencia Artificial o los conflictos bélicos actuales a nivel mundial.