Precios históricos en estaño, pero yacimientos están en agotamiento y no se tienen nuevas exploraciones en Bolivia

Un experto del Cedla observó que desde el Gobierno no se hable de ningún proyecto minero que vaya a reemplazar a los que ya están vigentes.

Lidia Mamani / La Paz

Pese a los precios históricos del estaño, ya que el 19 de abril registró una cifra récord de 16,18 dólares la libra fina, y actualmente está en un nivel de 14,32 dólares, Bolivia no aprovecha porque los yacimientos en los que se operan están en fase de agotamiento y no se tienen nuevas exploraciones mineras que vayan a reemplazar, a los principales, que están vigentes como: Huanuni o Colquiri, afirmó un experto en temas mineros.

“En 2024 se ha registrado un precio internacional del estaño interesante de 16,18 dólares que se ha registrado la libra fina el 19 de abril, misma que de lejos ha sido el monto histórico más alto de toda la historia. Actualmente bordea los 14,32 dólares su cotización, algo que parece muy favorable, sin embargo, como país atravesamos una fase de agotamiento en la producción de este mineral”, explicó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, en contacto con Eju.tv.

Por ejemplo, comparó que si bien se registran cotizaciones históricas, la producción que bordeaba las 9.000 toneladas ha quedado atrás, porque en 2023 “apenas” llegó a más de 7.300 toneladas, porque la extracción en yacimientos de las mineras estatales como Colquiri, en La Paz, y Huanuni, en Oruro, cada vez es menor. A eso se suma la producción de las cooperativas, que registran bajos volúmenes.

También está el problema por el que pasa la Empresa Metalúrgica de Vinto, que si bien podría producir un máximo de 15.000 toneladas, aunque su capacidad instalada es de 18.000 toneladas, pero sólo llega a 10.000 por las deudas que tiene con las dos estatales por la venta del mineral, que asciende a unos 54 millones de dólares.

“Decimos que hay agotamiento, porque hay una sobreexplotación del mineral en Huanuni y el agravante es que hay proyectos en medio, en los que invirtió el Estado, como el ingenio Lucianita, para tratar 3.000 toneladas por día, pero a la fecha no ha entrado en funcionamiento, pese a que se ha entregado en 2015 pero no están en operación, del que se aducía problemas técnicos y otras de carga, porque la producción en los dos ingenios sólo alcanzaría a 1.400 toneladas, lo que dificulta su operación”, señaló el analista.

Sobre los yacimientos descubiertos en Bolivia, mencionó que el último fue la mina San Cristóbal, en Potosí, que data de 2006, luego de ese año no hubo ningún emprendimiento nuevo y eso ha derivado en el agotamiento de las actuales minas que se explotan, yacimientos del que se extraen mineral con baja ley, que repercute en bajos ingresos como las regalías, lo que debería generar preocupación en las regiones de Bolivia.

Observó que desde el Gobierno no se hable de ningún proyecto minero que vaya a reemplazar a los que ya están vigentes, no hay otros proyectos de prospección y eso hará que Bolivia pase a una etapa de precarización. Advirtió que si no lo se hace ahora, tomando en cuenta que un nuevo descubrimiento entre geología, exploración y desarrollo, toma una década, esto puede traer efectos negativos para la minería boliviana.

