«¡Que hable de una vez! Amiga de Odalys asegura que Joel P. no dice la verdad

Ligia Portillo

Han pasado 53 días de la desaparición de Odalys Ivannia Vaquiata Quispe, la joven fue vista por última vez el pasado 30 de marzo en compañía de su novio Joel S.P.G. de 25 años en Tocaña, en Los Yungas de La Paz.

Este miércoles 22 de mayo la joven cumpliría 29 años, hasta el momento no se sabe ¿dónde está? Mientras las versiones de Joel no dan una pista clara de su paradero y cambian constantemente.

En torno a su desaparición existen múltiples hipótesis, hay dos personas detenidas preventivamente Joel P. y un policía que sería su amigo, este último se encuentra en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por cuatro meses.

El cumpleaños más triste

En las últimas horas la amiga de Odalys le pidió a Joel que diga la verdad, mientras la familia ruega por conocer el paradero de la joven madre. En medio de un silencio que causa dolor e incertidumbre.

“Que hable y diga la verdad, es tanto tiempo esperando tener algo de mi amiga, ya son dos meses. Tiene su hijito que pregunta por ella, sé que era buena madre (…) Tus papás pondrán las manos al fuego por ti, no les pongan un peso tan fuerte, el tener que cubrir todas las cosas que tú has hecho. Ojalá puedas decirnos que ha pasado con mi amiga, ¿Dónde está? Y por lo menos que nos podamos despedir si tu le has hecho algo malo, danos la paz”, pidió con lágrimas.

La Fiscalía anunció que este 28 y 29 de mayo se llevará adelante la reconstrucción de los hechos en la tranca de Urujara en La Paz, lugar donde se presume que desapareció Odalys, se realizará una Inspección Técnica Ocular (ITO).

Lo más triste es que hay un niño de cuatro años que cada día pregunta por su madre y la espera. La situación dejó a los padres de Odalys en vilo, incluso llegaron a rogarle a Joel P. que les diga ¿Qué pasó con Odalys?

«Joel era muy celoso»

La relación entre Joel y Odalys fue descrita como una relación ‘no muy sana’, porque el novio era un hombre extremadamente celoso, incluso cuando no tenía motivos.

“En una ocasión Joel la dejó a Odalys, porque según él mi amiga estaba molestando a uno de sus amigos. Cosa que no era así, pero Joel lo tomó de esa forma (…) He visto cuando Joel se ponía en modo celoso con Oda y se enojaba con ella, me ha tocado vivirlo, cuando una vez fuimos a un cumpleaños. Odalys por conocer habló, lo que uno hace para conocer a las personas, pero de acuerdo a Joel ella estaba mirando harto a un chico, y se fueron temprano (…)”, relató.

Ahora tanto la familia y amigos sólo piden una cosa, saber ¿Dónde está Odalys?