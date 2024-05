Video BTV

El fundador del MAS-IPSP, Román Loayza, exhorta a Evo Morales a dejar de insistir en una candidatura que divide al instrumento Político, “Evo Morales, no pelees al Gobierno que tú mismo has elegido, renuncia a tu candidatura; el MAS-IPSP está dividido por vos (…) te has convertido en parte de la derecha”, manifestó.

Loayza considera que se debe tener un solo candidato elegido en consenso y será quien vaya a las elecciones de 2025, «será quien conduzca al país de acuerdo a los estatutos de nuestra organización, de la Constitución Política del Estado y de la democracia».

«Esta organización no puede ser de Evo Morales sino del pueblo, lo que es del pueblo al pueblo hay que dárselo», agregó a tiempo de reiterar que Morales ya no puede ser canditato.