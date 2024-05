Romero llama a ministro Del Castillo “jefe del narcotráfico” en Bolivia y denuncia matonaje político

La exautoridad afirmó que no es la primera vez que lo atacan y que ya está acostumbrado hasta tener una lesión cervical.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El exministro de la gestión de Evo Morales, Carlos Romero, afirmó este lunes que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es “jefe del narcotráfico” en Bolivia y denuncia “matonaje político”, luego que el fin de semana fue abucheado y empujado por un grupo de personas durante su llegada al aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

“Recurren al matonaje, recurren a las armas casi lumpenescas, ¿quién lo hace?, el ministro de Gobierno, el jefe del narcotráfico en Bolivia”, señaló Romero.

Dijo que el actual Gobierno recurre al “matonaje” porque recurre a un grupo de personas con el rostro cubierto y por ser atacado con bajeza, misma a la cual ya está acostumbrado, porque ya ha sido atacado en reiteradas oportunidades y hasta lo encarcelaron.

“Un grupo de personas cubiertas sus rostros y con gorras, además filmando, ya tenían todo preparado, eso para nosotros no es nueva historia, tres veces hemos soportado dinamitas, bombas y otros, eso es de conocimiento público. He sido atacado por encapuchados, he sido encarcelado injustamente, y soy una persona introvertida y no me gusta hablar de sí misma, he estado en tales condiciones de aislamiento, porque muy pocas personas sabían sobre mi lesión cervical, pero de esas cosas nunca las hemos dicho, porque es el costo de servir al país”, señaló.