Rusia prevé aumentar los impuestos a las altas rentas y a las empresas para financiar su ofensiva en Ucrania

En esta imagen de archivo, varias personas pasan junto a una oficina de cambio de divisas, con un cartel de reclutamiento del ejército ruso de fondo, en Moscú, Rusia, el 14 de agosto de 2023. (AP Foto, archivo)





Fuente: infobae.com

Rusia prevé aumentar los impuestos a las altas rentas y a las empresas, anunció el Ministerio de Finanzas este martes, en momentos en que el país busca ingresos adicionales para financiar su ofensiva en Ucrania.

El gasto público superó los ingresos en decenas de miles de millones de dólares desde que las tropas rusas entraron en Ucrania en febrero de 2022, sumiendo al país en un importante déficit presupuestario.

El Ministerio de Finanzas propuso aumentar el impuesto de sociedades del 20% al 25% y subir el tope impositivo para las rentas más altas.

“Estos cambios buscan establecer un sistema fiscal justo y equilibrado”, declaró el ministro de Hacienda, Anton Siluanov, en un comunicado.

El ministro indicó que habrá excepciones para los soldados que combaten en Ucrania y que las reformas podrían ser aprobadas por el Parlamento este año, para entrar en vigor en 2025.

Rusia registró un déficit presupuestario combinado de 73.000 millones de dólares en 2022 y 2023. Para este año, prevé un déficit de 18.000 millones de dólares, un 0,9% de su PIB.

Putin lanzó otra amenaza a Occidente

Por otra parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó hoy a Europa con “graves consecuencias” en caso de que los países de la OTAN permitan a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso.

“Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de Estados con territorios pequeños, pero densamente poblados”, dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a Uzbekistán.

Putin subrayó que “ese factor es el que deben tener en cuenta antes de hablar sobre el lanzamiento de ataques contra el interior de territorio ruso”.

“Esta constante escalada puede tener graves consecuencias y si esas graves consecuencias se hacen notar en Europa, ¿cómo reaccionará Estados Unidos?”, dijo Putin, quien aludió a la paridad nuclear entre ambas superpotencias.

El presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante una rueda de prensa en Taskent, Uzbekistán, el 28 de mayo de 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES – ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR TERCEROS.

Agregó: “¿Acaso desean un conflicto global?”.

En alusión a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Kiev atacar Rusia con armamento occidental, Putin aseguró que éste no puede no saber que las armas de alta precisión de largo alcance no pueden ser lanzadas sin el empleo de satélites espías occidentales.

“Él fue primer ministro de Noruega. Nos reunimos y solucionamos asuntos complicados sobre el mar de Barents y otros. En general pudimos llegar a acuerdos. Entonces, estaba seguro de que no sufría de demencia”, afirmó.

Putin subrayó que la elección de los objetivos sólo puede ser realizada por “especialistas altamente cualificados” y destacó que misiles de crucero Storm Shadow pueden recibir las instrucciones de vuelo “sin presencia alguna de soldados ucranianos”.

También subrayó que los objetivos se pueden introducir automáticamente en el caso de los ATACMS estadounidenses sobre la base de datos satelitales.

“¿Quién hace esto? Lo hacen aquellos que producen y aquellos que supuestamente suministran a Ucrania esos sistemas ofensivos. Esto puede ocurrir y ocurre sin la participación de los soldados ucranianos”, señaló.

Subrayó que esas misiones “no las preparan los soldados ucranianos, sino los representantes de los países de la OTAN”.

Putin también se preguntó si EEUU realmente desea llegar a un acuerdo en materia de armamento estratégico, ya que, añadió, Moscú no ve ahora “grandes deseos”.