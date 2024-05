Santa Cruz: Allanaron vivienda en busca de autores de fotos manipuladas de alumnas en cuerpos desnudos

Hasta el momento, no se ha detenido a ninguna persona en relación con este caso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Fuente: Red Uno

Este viernes, la unidad de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llevó a cabo un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona del segundo anillo de la capital cruceña. La acción se desarrolló en el marco de una investigación que inició tras la denuncia de un grupo de madres de familia de una unidad educativa.

Las denunciantes afirman que los rostros de sus hijas menores de edad están siendo manipulados digitalmente y colocados en cuerpos desnudos de mujeres adultas, en una práctica que podría constituir el delito de pornografía infantil.

El fiscal asignado al caso, Julio César Canasa, informó sobre los resultados del operativo: «Hemos realizado un allanamiento con el objetivo de buscar indicios por el delito de pornografía». Durante el procedimiento, las autoridades lograron secuestrar computadoras que contenían evidencia de fotografías de menores de edad.

Hasta el momento, no se ha detenido a ninguna persona en relación con este caso. Sin embargo, las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de esta actividad delictiva.

Una de las madres, visiblemente preocupada, relató su angustia: “El día martes, mi hija llegó del colegio con lágrimas en los ojos y me dijo que ya no quería ir nunca más porque una foto estaba circulando con su cuerpo desnudo. Llamé a las otras madres y me contaron que sus hijas también estaban afectadas y que una de ellas había ido a hablar con la directora, pero parece que la directora está haciendo caso omiso. Al enterarse, ella debió llamarnos a nosotros como padres”.