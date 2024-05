Santa Cruz: Piden informe sobre supuesto vehículo del Sedcam que estaba siendo usado con otros fines

Actualmente, existe una normativa interna de parte del gobernador Mario Aguilera que establece que los vehículos oficiales no pueden salir después de las 16:00, de acuerdo con el reporte.

Entretanto, Aguirre evitó dar mayores criterios en torno a esta situación hasta no conocer los pormenores, tomando en cuenta que en el ejercicio de la función pública hay una serie de responsabilidades y que todo funcionario que conozca de un hecho irregular tiene la obligación de denunciar al respecto.

No obstante, remarcó que todo vehículo oficial tiene que estar asignado al desempeño de tareas propias de la función, aunque evidentemente hay situaciones en las que el cumplir el horario de las 16:00 no se puede llevar adelante de manera rigurosa, ya que las labores no necesariamente terminan a esa hora.