Santa Cruz: Terreno del exbanco de sangre se entregará a la Maternidad

La representante de los trabajadores, Laura Rojas, informó que ayer sostuvieron una reunión, a convocatoria de la Defensoría del Pueblo, a la que asistieron asambleístas y representantes de la Gobernación.

“Se acordó que la Gobernación entregará el 3 de junio el terreno del ex banco de sangre. Además, el 26 de mayo nos reuniremos con la responsable de Recursos Humanos del Sedes para ver el tema de los ítems. La Alcaldía y el Ministerio de Salud estuvieron ausentes”, sostuvo Rojas.

Recordó que el Ministerio de Salud se había comprometido a firmar convenios con las clínicas privadas para el traspaso de pacientes y con ítems para los profesionales médicos. Y que la Alcaldía se comprometió a ampliar sus servicios de neonatología con personal capacitado.

“Hoy realizaremos una asamblea para determinar si decretamos un cuarto intermedio o seguimos con el paro de 48 horas y otras medidas. Los trabajadores estamos dispuestos a solucionar, pero no podemos aceptar una solución con lo que estamos. No tenemos condiciones laborales, no tenemos Bs 1 de presupuesto en la Maternidad, y no puede ser que no tengamos presupuesto para gastos cuando ya estamos en mayo”, agregó la representante de los trabajadores.

Respecto a las servocunas adquiridas por la Alcaldía, Laura Rojas señaló que es un avance, pero tienen que tener recursos humanos capacitados para la atención.

“La Alcaldía dio servocunas, pero le digo al alcalde que no se atienden solas, se necesita recursos humanos. Esos hospitales de segundo nivel no cuentan con conexiones eléctricas, ni con oxígeno, porque el oxígeno para adultos no es el mismo que para recién nacidos. Agrada que se compraron las servocuna, pero no está completo el servicio”, aseveró Rojas.