Si el MAS no renueva su directiva hasta el 5 de septiembre recibirá la segunda amonestación

La Sala Plena del TSE determinó desconocer a la directiva elegida en el Congreso de El Alto, por lo que Evo Morales continúa como presidente de ese partido político

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) conminó al Movimiento al Socialismo (MAS) a renovar si Dirección Nacional hasta el 5 de septiembre a lo sumo; caso contrario, será pasible a una segunda amonestación severa, aseguró el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, quien además recomendó a esa tienda política cumplir estrictamente lo que señala su estatuto orgánico para evitar una nueva sanción.

La pasada jornada, los siete vocales del TSE determinaron, por unanimidad, rechazar la nueva del MAS ‘arcista’ elegida en el congreso de El Alto a inicios de mayo. La resolución 195/2024 del ente indica hubo ‘observaciones no subsanables’ que inviabilizaron su aprobación, según el informe técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que supervisó ese evento.

“Tiene un plazo de 120 días que se da a todas las organizaciones políticas sin excepción, tiene hasta el 5 de septiembre para que puedan renovar, sí o sí, su directiva, si no lo hicieren hasta esa fecha serán pasibles a una amonestación, es decir, a una tarjeta amarilla por incumplimiento a una resolución del TSE”, advirtió el integrante del TSE.

Tahuichi aclaró que el TSE no pide unirse a las dos facciones del MAS, porque esa no es su competencia, solamente verifica que esa tienda política cumpla con lo que dispone su estatuto orgánico y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas; asimismo, recordó que la institución emite sus resoluciones en apego a la Ley, por ello, no aceptará presiones políticas ‘vengan de donde vengan’.

Foto: captura pantalla

También recordó que, con la determinación asumida, la actual directiva del MAS a la cabeza de Evo Morales continúa en vigencia hasta que se lleve a cabo el próximo congreso del oficialismo en el que debe renovarla, así como actualizar el estatuto orgánico vigente. “Aquella directiva a la cabeza de Evo Morales que fue elegida el 2017 sigue vigente y reconocida, por tanto, está plenamente habilitada para participar en un proceso electoral”, enfatizó.

La Dirección Nacional convocó al X Congreso Nacional Ordinario del MAS para el 10 de julio, situación que es desconocida por el TSE porque el ala ‘evista’ no pidió aún la supervisión del SIFDE de este evento que se desarrollará en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba; sin embargo, según la norma, debe hacer la petición hasta quince días antes de la realización de dicho encuentro partidario.

“La facción evista lo único que hacho es comunicarnos, no han solicitado supervisión, solamente han notificado. El TSE se pronuncia cunado hay la solicitud de supervisión y eso todavía no ha ocurrido, las organizaciones políticas pueden hacer tantas veces sus asambleas, congresos sin autorización del TSE; pero, cuando se trata de supervisión, nosotros estamos ahí siempre y cuando cumplan requisitos de supervisión”, añadió.

Tras conocer la determinación del TSE de no validar el congreso del ala renovadora, el jefe nacional del MAS, Evo Morales planteó la realización de un congreso de unidad del MAS de forma urgente, pero que cuente la legalidad y legitimidad exigidas por el TSE; sin embargo, no aclaró si en esta convocatoria estará tomada en cuenta el ala renovadora de esa organización.

“Nuevamente todas y todos debemos garantizar la recuperación de nuestro Proceso de Cambio e impedir la proscripción y división de nuestro Instrumento. Esperamos que el Órgano Electoral camine a la recuperación de su independencia, también esperamos que su futuro accionar mantenga sus decisiones libres de toda injerencia política y judicial, sin intervención del Gobierno y los exmagistrados auto prorrogados”, escribió en su cuenta de X.