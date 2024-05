Solo tres fuerzas cumplieron con el TSE y alianzas se acaban en 2025

Diego Seas.

Fuente: El Deber

Eso sí, la disposición no incluye a alianzas formadas para terciar en los comicios de 2020 y que hoy tienen representación legislativa. En este caso, se trata de Comunidad Ciudadana (CC), liderada por el expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ambas fuerzas dejarán de estar vigentes en un año más a no ser que se tramite la revalidación de sus respectivos acuerdos internos.

La historia boliviana reciente, no me refiero a la década de los 70 u 80, nos muestra que no existe una sola alianza que de una elección haya sobrevivido a la otra. Precisamente por el tema de la dispersión de oposición, no saben cómo enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS).