Torneo Clausura arranca el viernes en el IV Centenario

El Torneo Clausura arrancará este viernes (20:00) con el partido entre Real Tomayapo y GV San José, que se disputará en el IV Centenario, de Tarija. La Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la programación de las 30 fechas que tendrá el campeonato todos contra todos, aunque sólo las primeras cuatro tienen horarios, debido a que la competencia ingresará en un receso después del 27 de mayo por la Copa América de Estados Unidos 2024 (20 de junio – 14 de julio).

La Verde debe prepararse para el amistoso ante México que se jugará el 31 de mayo.

El vencedor del Clausura obtendrá el boleto para la fase de grupos de Copa Libertadores 2025 como Bolivia 2 y con ello el premio de los 3 millones de dólares y la posibilidad de jugar con San Antonio (ganador del Apertura) por el título de campeón nacional 2024 y el premio del millón de dólares.

La primera fecha continuará el sábado con los duelos San Antonio vs. Guabirá (15:00), Always Ready vs. Blooming (17:30) y The Strongest vs. Nacional Potosí (20:00).

El domingo se enfrentarán Independiente vs. Bolívar (15:00), Aurora vs. Oriente Petrolero (17:30) y Real Santa Cruz vs. Wilstermann (19:30). La fecha se cerrará el lunes 13 con el duelo entre la U de Vinto vs. Royal Pari (19:00).

FIXTURE – FECHA 1

Viernes 10 de mayo

20:00 Real Tomayapo vs. GV San José

Sábado 11 de mayo

15:00 San Antonio vs. Guabirá

17:30 Always Ready vs. Blooming

20:00 The Strongest vs. Nacional P.

Domingo 12 de mayo

15:00 Independiente vs. Bolívar

17:30 Aurora vs. Oriente P.

19:30 Real SCZ vs. Wilstermann

Lunes 13 de mayo

19:00 U de Vinto vs. Royal Pari