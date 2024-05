Tras congreso arcista, el MAS evista descarta movilizaciones inmediatas y se declara en estado de emergencia

Pedro Llanque, dirigente evista de la Csutcb. Foto: Unitel La cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al presidente Evo Morales se reunió este domingo en el edificio de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, se declaró en estado de emergencia y descartó el inicio inmediato de movilizaciones.Pedro Llanque, dirigente evista de la Csutcb. Foto: Unitel

Fuente: Brújula Digital

La medida fue asumida después que el congreso arcista del partido gobernante posesionara a la nueva directiva en El Alto.

“Estamos en estado de emergencia y la gente nos llama a salir a las calles desde mañana (lunes)”, declaro Pedro Llanque, dirigente evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) al salir del encuentro en el que también participó Evo Morales.

El dirigente sindical informó que el siguiente sábado 18 de mayo en el coliseo de la Coronilla llevarán adelante un ampliado nacional y no descartan en la oportunidad asumir medidas para iniciar las protestas a partir de ese momento. “Como marchas, vigilias o bloqueos de carreteras. A todas las organizaciones les pedimos preparar las propuestas para el 18 de este mes cuando vayamos a tomar las decisiones”, afirmó.

Llanque advirtió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “falló” al supervisar el congreso ordinario del MAS afín a Luis Arce que concluyó este domingo por la noche con la elección de una nueva directiva, conformada por el exalcalde de Tiraque, Grover García, el exdirigente intercultural Fidel Surco y la exministra Julia Ramos.

“El TSE está fallando al supervisar, nuestro dirigente único es Evo Morales. Todos esos maleantes están a la cabeza de Grover (García), para nosotros no es legal, ellos hicieron un encuentro de frente amplio, es un congreso de funcionarios”, afirmó.

El TSE supervisó el evento de El Alto luego del fallo emanado por la Justicia, pero el ente colegiado advirtió que los resultados de su evaluación no serán publicados hasta que la legalidad de la medida judicial sea revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo Morales, calificó de “traición” al congreso del MAS arcista. “No solo es dar una puñalada al compañero Evo, sino una puñalada al pueblo boliviano que lo encumbró presidente con el 54% (de la votación en las pasadas elecciones), es una traición a todo el ciclo de resistencia del pueblo indígena”, declaró Quintana.

“El arcismo se va a convertir en el capítulo más funesto, oscuro y tramposo de toda la historia del país, de los 200 años de vida (de Bolivia)”, y Quintana aseguró que “transitamos” a un escenario de crisis de estado puesto que la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Electoral “están heridos de muerte”.

“Esa crisis está comenzando a experimentar una convulsión social y los únicos responsables son Luis Arce y su pandilla gubernamental. Son los únicos causantes de crear las condiciones para pasar de una crisis gubernamental a estatal. Esta última es la que implosiona y se resuelven en las calles”, advirtió Quintana.

Félix Santos, uno de los fundadores del MAS, aseguró que el congreso del MAS arcista es “histórico”. “Para nosotros es un hito en la historia y legal porque contó con la presencia del TSE. No creo que nos sigan manoseando puesto que el Instrumento Político no es de personas, de grupos; sino es del pueblo boliviano”.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, aseguró que son respetuosos del reclamo y demandas de las organizaciones sociales, pero advirtió que si estas no se sustentan en una violación a sus derechos la Policía asumirá medidas para evitar los bloqueos de carreteras. “Cualquier amenaza de bloqueo tiene un impacto en la población y genera un daño en la reputación del país que afecta proyectos comerciales”, afirmó.

También se traduce en la violación de los derechos de las personas que no pueden que, por ejemplo, no pueden acudir a centros médicos y en medidas similares del pasado algunas de ellas perdieron la vida. “El impacto no solo es físico, sino emocional. Esperemos que haya diálogo y negociación”.

