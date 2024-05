Tras la amenaza de Arce a los exportadores, advierten que hay productos con restricción para ventas externas

El pasado mes y bajo un informe oficial, Olguín dijo que, en el primer trimestre de 2023, hubo un decrecimiento en las exportaciones del 23,8% respecto a la gestión pasada. Contrario a esto, las importaciones se elevaron, dijo.

Con relación a las advertencias del Gobierno, el presidente Arce manifestó que aumentar las exportaciones implica traer más divisas, remarcando que debe haber un compromiso por parte del sector exportador.

“Si exportan y no traen los dólares eso no sirve al país. Hay que aumentar las exportaciones, estamos totalmente de acuerdo, pero tienen que traer y comprometerse, si no vamos a tener que sacar alguna medida desde el sector público para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”, advirtió la autoridad.

En febrero de este año, el Gobierno acordó con los empresarios privados liberar las exportaciones. Se trata de una de las diez medidas que se establecieron en una reunión clave que se llevó a cabo este lunes en la ciudad de La Paz.