Tras la caída del gas, Tarija pone la mirada en la minería

Aseguran que el departamento tiene potencial en la industria minera por la presencia de oro, plata, plomo, además de tierras raras, lo que podría generar regalías que puedan apalancar la caída de la renta petrolera.

Aunque los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia sitúan a Tarija en el último lugar en producción, exportación y cobro por regalías mineras, la Gobernación pretende darle un horizonte a esta industria, con la esperanza de poder captar mayores recursos económicos, más ahora con la drástica caída en la producción de gas que ha repercutido negativamente en los ingresos que percibe el departamento.

La información que maneja el ministerio del área en su anuario de la gestión 2023, es que Tarija representa el 0,1% del valor de producción de minerales a nivel nacional por la explotación de minerales. Anualmente la recaudación de regalías apenas alcanza los 130.000 dólares.

Sin embargo, a pesar que Tarija se sitúa en el último lugar en la industria minera a nivel nacional, son varias las autoridades y profesionales que coinciden al afirmar que el departamento tiene gran potencial por explotar, pero que la inacción de los entes competentes está dando lugar que esta industria crezca de manera ilegal.

La mirada de la Gobernación

La semana pasada, ha sido el gobernador de Tarija, Oscar Montes, quien, a tiempo de referirse a la difícil situación económica del país por la caída de los ingresos de la renta petrolera, mencionó que quienes han amortizado este impacto, han sido las gobernaciones que registran actividad minera en su jurisdicción, entre ellas, la de Potosí.

“Me hablaba el gobernador Marcos Copa y me decía que en Tarija ya hay exploración minera y que hay que dedicarse a eso, ‘pónganle atención’, porque toda la zona fronteriza con Potosí que la estuve recorriendo, precisamente abriendo un nuevo camino entre Ñoquera y Belén, es una zona donde hay varios caminitos y me decían que esos son caminos que van a las minas en la banda del río San Juan del Oro, que ahí hay una serranía que es bajando Cieneguillas, ese macizo pasando el altiplano que viene a dar hasta casi Villazón”, señalaba.

En esa línea, Montes hacía referencia a que ahora se debe dar un giro a la actividad hidrocarburífera, diversificar la producción y entre ello, poner la mirada en la actividad minera, de la que aseguró Tarija tiene gran potencial y que esto podría constituirse en regalías para el departamento.

“Allá más que hidrocarburos es minería, me dicen que es una riqueza importante, está con buenos precios y la verdad es que los tarijeños siempre hemos vivido un poco de espaldas a ese tema, así que va a ser hora que lo vayamos viendo, no solo el tema minero de metales en la frontera con Chuquisaca y Potosí, sino en la provincia O’Connor tenemos sal, yeso, cal, que es muy apreciado”, apuntaba Montes.

Para ahondar en detalles sobre este tema, El País buscó contactar al secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera, pero no se pudo concretar la entrevista.

¿Hay potencial?

La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, diputada Esther Sánchez, señaló que desde la gestión 2021 ha hecho seguimiento a lo que sucede con la industria minera en el departamento, y ha podido advertir que hasta cursan denuncias por esta actividad que se da de manera ilegal.

Sánchez recordó que incluso cursa una denuncia ante el Ministerio Público por minería ilegal en la comunidad de Huarmachi, en donde se extrae plomo y se llevaba hasta Potosí.

En esa misma línea, aseguró que en el departamento también existen zonas en donde hay oro y plata, y que justamente realizaron alrededor de un centenar de solicitudes de información sobre lo que ocurre en zonas como Yunchará, Tomayapo, El Puente, Entre Ríos, Villa Montes, Yacuiba, Caraparí, Uriondo y algunas comunidades del municipio de Padcaya.

“En Entre Ríos, por ejemplo, tenemos vetas de sal, yeso, cal; en la zona alta de Tarija, hay plomo, plata, zinc y oro. Lastimosamente esto viene de años, y al no tener contratos mineros, porque el Gobierno no ha liberado, esta actividad se viene dando de manera ilegal”, mencionó.

Por otro lado, la diputada dijo que ha solicitado un informe sobre el potencial de Tarija en cuanto a tierras raras, y ha podido advertir que existen zonas en donde se encuentran grandes cantidades.

“Justamente hay cooperativas que estarían solicitando concesiones dentro de ese mapeo de tierras raras, el cual no se le va a dar curso, porque cuando hay tierras raras son restringidas por el Gobierno”, recalcó.

Romero: La minería no reemplazará al gas

El analista económico y presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, mencionó que, si bien Tarija tiene un potencial para producir minerales «no metálicos», rocas ornamentales y materiales de construcción en su territorio, por ahora, es un sueño a “largo plazo” pensar que se va a sustituir las regalías hidrocarburíferas por las mineras.

“Principalmente porque no tenemos yacimientos de magnitud de minerales metálicos, nuestra participación actual en el sector es ínfimo y además se necesita una inversión importante para estudios de identificación, exploración y de posible producción de minerales, si se daría el caso”, expuso.

Detalló que el valor de la producción minera de Tarija ha sido de $us 6.088.917, pero en términos de sal, yeso, arcilla, cal y otros, considerados minerales no metálicos. Además, que la exportación fue por un valor de $us 187.224 por la sal. Consecuentemente, la regalías mineras fueron de $us 133.249, de los cuales se destinaron 113.262 para la Gobernación y $us 19.987 para los 11 municipios.