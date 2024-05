Tres años de Arias: Para concejales, el descuido de la gestión salió a flote con las emergencias

Este viernes se cumplen tres años de la gestión del alcalde Iván Arias. Concejales de la oposición y de la bancada mayoritaria dijeron por separado que el descuido de la actual gestión municipal salió a flote con las emergencias y la falta de prevención, durante la época de lluvias en el primer trimestre de 2024. El río Aruntaya de Irpavi II se llevó maquinaria pesada en marzo. Foto:RRSS

La primera llamada de atención se produjo el pasado 5 de marzo cuando el operador de un tractor perdió la vida en el río Aruntaya, de la zona Sur de La Paz. La mazamorra bajó con tal fuerza que no le dio tiempo de escapar a este obrero. Emergencias similares soportaron vecinos de las zonas de Irpavi, Achumani, Amor de Dios y otras.

“La Secretaría de Resiliencia que es de riesgos, en esta época no hizo un plan de contingencia, de prevención. Se confiaron demasiado (en que no habría fuertes lluvias) puesto que el año pasado se registró una sequía. Miren la sorpresa, la madre naturaleza nos dio un revés y se excedieron las lluvias y la parte de riesgo no hizo el mantenimiento a las canalizaciones (embovedados) de los ríos como las bocas de tormenta”, declaró a Brújula Digital el presidente saliente del Concejo Municipal, Lucio Quispe, de la bancada mayoritaria, Por el Bien Común – Somos Pueblo.

Según el reporte de la Alcaldía de La Paz, las lluvias registradas en el primer trimestre de 2024 en La Paz fueron las más intensas de los últimos 30 años. Esto provocó desborde del río Achumani que cobró la vida de una segunda persona y la mazamorra afectó a varias viviendas del sector, además dejó las vías intransitables por los promontorios de tierra y piedra.

Casi al límite de lo que podía soportar la urbe paceña, el río La Paz se llevó una parte de la Ruta del Bicentenario a Mallasa, en el sector de El Gramadal en frente de Las Cholas, que es una de las obras estrella de la comuna paceña. Este desborde también se llevó el paseo peatonal, la ciclovía y todas las áreas verdes de la avenida Hernando Siles, en la zona Amor de Dios, incluso, la vía a Mallasa fue interrumpida por varios días.

“Estamos requiriendo informes al Ejecutivo para que nos informe de qué manera y cómo se hizo la prevención y si hubo un plan de contingencia. Por esta razón apunto a esa Secretaría de Resiliencia”, agregó Quispe.

El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (Smrgv), Juan Pablo Palma, informó en marzo a Brújula Digital que la comuna realizó trabajos de prevención, entre abril y noviembre de 2023. “Se ha llevado a cabo un extenso trabajo de prevención, mitigación y preparación, con un enfoque en la evaluación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Se han realizado evaluaciones constantes en bóvedas, canales y lechos, cubriendo aproximadamente 196 kilómetros de la ciudad”.

Para la concejala y vicepresidenta del Concejo por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Roxana Pérez del Castillo, la gestión municipal “es deficiente” y esto se profundizó en la época de lluvias cuando las emergencias salieron a flotes por la presunta ausencia de trabajos de prevención.

“De manera indiscutible, se demostró que no destinaron los recursos municipales en la prevención de riesgos que es uno de los temas más relevantes y en una topografía tan accidentada como la que tiene La Paz”, dijo a Brújula Digital.

Después de que Mallasa quedara incomunicada, la segunda muerte de una persona a causa de los desbordes de ríos y de que el presidente Luis Arce comprometiera ayuda estatal, el alcalde Arias aprobó la declaratoria de emergencia del municipio de La Paz.

“Es una gestión que se caracteriza por promover las construcciones y asentamientos ilegales; la deforestación de las áreas verdes que también están vinculadas a profundización de los riesgos. No sólo porque no priorizaron los recursos, no invirtieron en obras estructurales, la estabilización de taludes. A su vez, emitieron normas en diferentes momentos de la gestión edil para regularizar las construcciones ilegales”, afirmó Pérez.

El concejal Javier Escalier, también del MAS, recordó que desde el Concejo instaron al Ejecutivo Municipal a preparar a la ciudad para la siguiente época de lluvias. “En las anteriores dos gestiones (2022 y 2023) la Alcaldía se salvó, una por las pocas precipitaciones, pero esta nueva gestión no pudo ocultar la falta de mantenimiento y prevención”, dijo a Brújula Digital.

Escalier dijo que al ser obras “que no se ven” puesto que están enterradas como canalizaciones, embovedados y otros “no fueron ejecutadas por esta gestión porque no visibilizaban su trabajo”.

El alcalde Arias presentó en abril un plan de reconstrucción de la ciudad que incluyen más de 140 obras en las que se encuentran canalizaciones, embovedados y otras que permitan a la ciudad enfrentar las siguientes épocas de lluvia. Para ello, requiere una inversión de 1.800 millones de bolivianos que fue presentado al Concejo Municipal sin conseguir el apoyo.

La comuna paceña anunció que el proyecto de reconstrucción, que permita al Ejecutivo Municipal buscar recursos de créditos externos, será presentado en el transcurso de las siguientes semanas y una vez que los concejales elijan a la nueva directiva del Concejo al cumplirse los tres años de gestión.

Yelka Maric, concejala que se declaró independiente y que llegó al Concejo de la mano de Por el Bien Común – Somos Pueblo, anticipó que será complicado que los legisladores den vía libre a esta iniciativa. “Como no se transparenta la administración del Ejecutivo, va a ser bien difícil que los concejales autoricen créditos para la reconstrucción de La Paz. Insto al Ejecutivo a ser muy transparente en los próximos días si queremos reconstruir a La Paz, después de las lluvias, el estado de emergencia y la fase de reconstrucción que nos toca afrontar”, dijo a Brújula Digital.

El alcalde Arias solicitó y consiguió la aprobación de un crédito proveniente del Banco Bisa de 175 millones de bolivianos, en febrero de 2022. Sin embargo, dijo Maric, hasta la fecha no rindió cuentas del destino de los mismos o avance de las obras que se ejecutan con estos recursos al Concejo Municipal de La Paz.

