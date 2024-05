Tuto: El Gobierno “esconde” la crisis

CORREO DEL SUR (CS).- ¿Cómo está Bolivia en los planos político y económico a un año de su Bicentenario?

Tuto Quiroga (TQ).- Lamentablemente, camino a una crisis y debacle largamente anunciada por lo menos por quien habla, donde hay un colapso económico junto con una destrucción institucional, política y democrática que crean un cóctel muy complicado para el país. Estamos llegando a este Bicentenario el próximo año con las peores condiciones económicas desde la UDP (Unidad Democrática Popular), el 85, y con una destrucción y pulverización democrática e institucional como nunca antes se ha vivido desde el año 82.

CS.- El presidente Luis Arce ha negado la crisis, pero paradójicamente sí ha descrito y aceptado una serie de factores que configuran un panorama negativo.

TQ.- (…) Durante mucho tiempo negaban esto, cuando hablábamos de que el MAS se estaba farreando el gas (…) Ese momento parecía agorero, pesimista lo que uno decía. Hoy no cabe duda de que el MAS se farreó el gas y se están echando la culpa: Evo pretende de que todo estaba bien mientras él estaba; Arce dice que fue Evo el que no hacía exploración, el que fracasó en la industrialización, obviando de que él era el Ministro de Economía (…)

Y la caída de producción es tan dramática que estamos a pocos años de que las amas de casa no tengan gas barato en la conexión domiciliaria; que los micreros y taxistas que han convertido a gas natural vehicular sus vehículos no tengan ese gas, que no tengas garrafas; que el parque industrial, la fábrica de cemento no tenga gas. Es un desastre gasífero, que cuando se les acabe el gas o va mermando la producción de gas y los ingresos del 2014, asaltan el Banco Central, queman las divisas, venden el oro, usan los DEGS (unidad de cuenta) del Fondo Monetario, usan el encaje de los depositantes que habían puesto sus dolaritos en el banco y que hoy día están con corralito o desdolarizados… Todo esto lo veníamos advirtiendo sistemáticamente; el Gobierno lo negaba, distorsionaba, manipulaba; poco a poco han empezado a decir la verdad (…)

Y preocupa que cuando el Fondo Monetario ha hecho una evaluación el primer trimestre de este año, la han presentado al directorio el 22 de marzo –quiere decir que los gobiernos de Europa, Japón, Asia, África, Estados Unidos conocen la radiografía– y el Gobierno ha pedido que no se publique esa información. Van dos meses, están escondiendo el diagnóstico para que no constatemos el desastre, la crisis en la que nos tienen sumidos en lo económico.

CS.- Entonces, cualquiera que sea el giro que pueda dar el país en 2025 va a tardar un buen tiempo en recuperarse. ¿Qué medidas urgentes deben tomarse?

TQ.- (…) Arce debería sincerarse en lugar de a poquito decir “sí fracasó la exploración” o “parece que no hay plata”. Ayer dice “escasean los dólares, pero no hay crisis”.

(…) Cuando tú tienes una crisis macroeconómica en balanza de pagos por falta de dólares como Venezuela, como la tiene Argentina y está buscando salir (…) tienes que salvar la macroeconomía y evitar las devaluaciones abruptas con un programa que el 2020 dije que era 7.000 millones, ahora es de 12.000 millones de dólares, de recursos frescos, empezando con el Fondo Monetario Internacional, conseguir más recursos del Banco Mundial, BID, bilaterales, reprogramar pagos de deuda externa; tienes que hacer un paquete grande que hemos hecho en el pasado en Bolivia y salvar la macroeconomía para después en simultáneo resucitar el gas con un programa de inversión agresivo, de reducción dramática de los impuestos (…)

Salvataje macroeconómico, resurrección del gas, proyección del litio, potenciar la agroexportación, reconstruir las instituciones que están todas colapsadas: la Suprema prorrogada, el Tribunal Constitucional prorrogado; en octubre, el Fiscal General, ¿van a poder elegir? Viene el censo, hay que redistribuir recursos, en este caso la pobreza. Viene una agenda muy, muy cargada (…) ¿Arce lo va a hacer? Difícil creer que lo pueda hacer porque está compitiendo con Evo Morales para ver quién es más “madurista”, más “castrista”, más “antifondomonetarista”.

CS.- En medio de esta pugna política de las dos alas del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Procuraduría ha dado por válida la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida. Usted ha sido muy crítico con la tardanza en esa admisión.

TQ.- Años de mi vida he dedicado a esa opinión consultiva (…) El 2021 salió el fallo, opinión consultiva 28/21. Ese día con el fallo yo le dije a Bolivia: “Aquí está. Evo Morales no puede ser candidato más” porque dice esa opinión consultiva que solo hay derecho a dos mandatos de plazo razonable; Evo ya tuvo tres, nos debe uno.

¿Qué me respondieron en el 2021 Iván Lima, el Procurador? “Tuto mentiroso”, “mentira”, “no aplica”, “eso es un tema que no es vinculante”; toda una serie de sandeces. Se pasa el tiempo y hoy día poco menos falta para que me den medalla diciendo “sí a la opinión consultiva”, “dice que Evo no puede ser candidato”… Ah, cómo cambia el tiempo (…)

CS.- Dijo recientemente que era deseable un frente dominante y no un candidato único. ¿No hubo un frente dominante en 2020?

TQ.- No era una expresión de deseo, era un análisis de la realidad (…) Llegó a tener Evo Morales con Arce de ministro ocho veces los ingresos fiscales que yo tenía y yo explicaba que recibieron esa herencia, que había los precios altos de coyuntura y que se estaban farreando el gas y no reponían las reservas, pero la gente decía “hay plata, está bien” y tenían mayoría, del 2006 para adelante, injustamente e inmerecidamente. Pero la advertencia de que se estaban farreando el gas hoy la gente se da cuenta, de que después quemaban los dólares del Banco Central hoy la gente se da cuenta (…)

Pero ahora llegó la crisis económica donde el MAS no tiene propuestas, no tiene alternativas, está en minoría. Hoy día hay la oportunidad de construir mayoría, no es para sacar al MAS, es para salvar Bolivia (…) en el tercer siglo de vida republicana. Hoy existe la oportunidad siempre y cuando en la discusión empecemos por el qué y no por el quién.

Veo hoy día una discusión: ¿quién? Aparece medio mundo, ya son 20, creo. “¿Qué vas a hacer?” “No, no sé, pero yo quiero ser” (…) Primero discutamos qué y después habrá la oportunidad para discutir cómo y quién, de generar esa mayoría que hoy puede tener la oportunidad de salvar Bolivia camino al 2025.

CS.- Voy a hacerle una pregunta sobre el quién: ¿se ve como candidato?

TQ.- Respondo de la misma forma: primero voy a hablar del qué y no ha llegado el momento de hablar el quién (…) pero a mí lo importante me parece decir con claridad a Bolivia qué ha pasado y sobre todo a la gente joven (…)

Mucha gente dice: “¡No! Quiero que sea alguien nuevo”, como si fuera Miss Bolivia esto (…) Hay que salvar la economía de Bolivia, reconstruir la democracia, luchar contra el narcotráfico, hay que discutir en detalle cómo se hace eso para después ver quién.

CS.- Aprovecho para preguntarle sobre la situación de América Latina, principalmente de Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo piensa que terminará el año para estos países?

TQ.- (…) He participado en esta lucha porque entiendo que esa es una lucha hemisférica porque sé perfectamente que hay pulpos mundiales, Cuba, Rusia e Irán, que han tendido sus tentáculos en diferentes partes del mundo y en América Latina, y han copado, cooptado y dominado a Venezuela. Cuba, Irán y Rusia manejan Venezuela, manejan Nicaragua, quieren manejar nuestro país y están avanzando, es una lucha hemisférica y es evidente que el 2025 (hay que) salvar a Bolivia de ser un componente de este eje de Cuba-Rusia-Irán (…) Evidentemente sería mucho más fácil en Bolivia la lucha si liberamos Venezuela el 28 de julio (elecciones generales).

(…) ¿Qué va a pasar? Lo veremos camino al 28 de julio, pero te puedo decir que si se libera Venezuela en elecciones el 28 de julio, con el trabajo de la heroína María Corina Machado, junto con la candidatura de Eddmundo González, sería un enorme aliciente para liberar la región. Y yo estoy convencido que si Venezuela se libera el 28 de julio de este año, el próximo año liberamos y salvamos a Bolivia y después Bolívar de Venezuela cabalgará hacia el norte, ya no con caballo, sino con Facebook, Instagram, TikTok, para liberar Nicaragua y Cuba (…)

EN SUCRE

El expresidente Jorge Tuto Quiroga se encuentra en Sucre para ofrecer una serie de conferencias en universidades.

Este martes estuvo en Correo del Sur Radio para hablar de la coyuntura económica y política.