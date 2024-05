UE investiga a Facebook e Instagram por la adicción infantil en redes sociales

La Unión Europea ha decidido abrir una investigación formal contra Meta, el gigante detrás de populares plataformas como Facebook e Instagram. Este escrutinio surge ante la preocupación de que estas redes sociales puedan estar afectando negativamente la salud mental y física de los más jóvenes. Vamos a desgranar qué significa esto y por qué es crucial prestar atención.

La Comisión Europea ha puesto el ojo en Meta tras sospechas de que sus interfaces y algoritmos podrían estar induciendo adicciones comportamentales en los niños. La idea del «efecto túnel», donde los usuarios, especialmente los menores, se ven atrapados en una espiral de contenido potencialmente dañino, es una preocupación central. Esta investigación evaluará si Meta ha infringido las normas establecidas en el Acta de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) de la UE.

Uno de los focos principales de la UE es la verificación de edad y las políticas de contenido de Meta. Se cuestiona si las herramientas actuales son suficientes para evitar que los menores accedan a contenido inapropiado. Pese a los esfuerzos recientes de Meta para mejorar la seguridad infantil, como restricciones en la visualización de temas sensibles y la limitación de interacciones con cuentas de adultos «sospechosas», Europa no parece estar convencida de su eficacia.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024