Un cineasta iraní huyó clandestinamente de Irán y llegó a Cannes a presentar su película

Mohammad Rasoulof acaba de llegar al festival de cine para acompañar la presentación oficial de “The seed of the sacred fig”, que compite por la Palma de Oro (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)





El director Mohammad Rasoulof, que acaba de huir clandestinamente de Irán, llegó al Festival de Cannes, donde presentará el viernes su filme en competición por la Palma de Oro, constataron el jueves periodistas de AFP.

El cineasta, que fue visto en el Palacio de los Festivales, donde se lleva a cabo la muestra, no quiso responder a las preguntas de los periodistas antes de la presentación oficial de su película, The seed of the sacred fig. La gala del estreno será su primera aparición pública tras haber conseguido huir del régimen iraní.

El director, de 51 años, regresará a la Croisette por primera vez desde 2017, cuando ganó el premio Una Cierta Mirada por Un hombre íntegro, sobre la corrupción. En 2020, no fue autorizado a salir de Irán para recibir el Oso de Oro en Berlín por La vida de los demás, en torno a la pena de muerte.

Mohammad Rasoulof habla a través de una videollamada tras ganar en la Berlinale en 2020 (REUTERS/Annegret Hilse)

Su nueva película cuenta la historia de un juez iraní que cae en la paranoia y empieza a sospechar de su propia esposa e hijas durante unas protestas en Teherán, según un comunicado distribuido por el certamen.

Rasoulof anunció la semana pasada que había salido del país de forma clandestina, a pie, un viaje que calificó de “agotador” y “peligroso”.

Ya había sido encarcelado entre julio de 2022 y febrero de 2023, y salió de prisión sólo gracias a una amnistía general acordada a miles de personas tras las grandes manifestaciones prodemocracia que sacudieron el país.