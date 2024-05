Ven que ha llegado el fin del ciclo del MAS

Advierten que las acciones del Gobierno para tomar el control de la sigla del partido azul, relegando las aspiraciones electorales del “evismo”, son peligrosas y amenazan la estabilidad del país. Observan que el país se encuentra ante el cierre del ciclo político del MAS en el poder, sin tener certezas sobre lo que se viene en el futuro, pero con el anhelo de que no se repitan errores del pasado. Cuestionan que opositores se encuentren “durmiendo en sus laureles”. Afirman que con la inauguración del Congreso del “arcismo” en la ciudad de El Alto, se ha producido el quiebre definitivo en el MAS, mismo que ha llegado a un punto de “no retorno”.

Fuente: El Diario

Ante la polémica, alrededor de la realización del Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), convocado por el “arcismo”, y la disposición de la justicia para que el Órgano Electoral acompañe esta actividad, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, señaló que el país es testigo del cierre de un ciclo político, mientras la población espera cambios y la oposición duerme en sus laureles.

Señalando que la actual coyuntura en la política nacional es bastante compleja, Morales advirtió que las acciones del Gobierno para tomar el control de la sigla del partido azul, relegando las aspiraciones electorales del “evismo”, son peligrosas y amenazan la estabilidad del país.

“Querer quitarle la sigla a Evo Morales, a las malas, es como meter la mano al avispero”, sostuvo el activista por la democracia en declaraciones al canal universitario.

Asimismo, señala que los condicionamientos expresados por el TSE luego que la Sala Constitucional Primera de La Paz dispusiera que esta instancia acompañe el Congreso Nacional del ala “arcista” en el MAS, denunciando injerencia y exigiendo un pronto pronunciamiento del TCP para evitar incurrir en ilegalidades, adviertan una alta posibilidad de que las acciones del “arcismo” queden “en el limbo”.

A esto debe sumarse que la actual administración atraviesa por problemas relacionados a la crisis económica, el tema del litio, la corrupción, caída de reservas, escasez de divisas y otros.

En ese contexto, afirmó que el país se encuentra ante el cierre del ciclo político del MAS en el poder, sin tener certezas sobre lo que se viene en el futuro pero con el anhelo de que no se repitan errores del pasado.

“Este ya es un ciclo (político) que se está cerrando y todavía no tenemos un horizonte de lo nuevo que va venir (…), la gente quiere cambio, ya está cansada de esto, quieren cambio pero no el que nos prometió el MAS, ni el revanchista de la oposición”, dijo.

Sobre el estado de las fuerzas de oposición, Morales afirmó que estas se encuentran “durmiendo en sus laureles” sin darse cuenta de la magnitud de lo que viene ni de los factores que tienen que articularse para tener expectativas de éxito en el campo electoral.

Agregó que opositores aún no cuentan con un acercamiento real hacia el “mundo rural, indígena, campesino” y no están construyendo un equipo de profesionales y técnicos que con el tiempo vayan a tomar la posta, no existe un proyecto político ni un programa económico.

“Del próximo gobierno, a la gente no le va interesar que sea de derecha o de izquierda, lo que le va interesar es que sea un buen administrador, que no robe y que nos saque adelante como país”, expresó Morales.

Para la diputada cochabambina Alejandra Camargo, con la inauguración del Congreso Nacional del “arcismo” en la ciudad de El Alto, se ha producido el quiebre definitivo del MAS, mismo que ha llegado a un punto de “no retorno”.

En criterio de la asambleísta de oposición, el “divorcio irreconciliable” entre los bandos del MAS, día que pasa, está escalando con amenazas de violencia y crisis con afectación para todos los bolivianos.

“Sabemos que la consigna y discurso del presidente Luis Arce es de devolver el instrumento político a las organizaciones y bases sociales, indicando que este no le pertenece a una sola persona, mientras Morales lucha por seguir siendo la cabeza del partido para retomar la presidencia. Con esto, ambos personajes ya se lanzaron como candidatos para las próximas elecciones presidenciales”, indicó.

Precisando que la propiedad de la sigla, Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, es lo que hoy está en juego y hace que cada bando esté dispuesto a hacer lo que sea para que el otro no se la quede, Camargo señaló que esta trifulca anuncia nuevos conflictos e incertidumbre para Bolivia.

“Los bolivianos estamos atrapados a la merced del gobierno del MAS y su disputa doméstica por mantener el poder. Aparte de la crisis económica, del bloqueo en el Legislativo, de la crisis en la justicia, y todas las situaciones adversas que estamos viviendo, ahora tendremos que sortear y atravesar la crisis y la tensión política partidaria”, advirtió la asambleísta, llamando a retomar el interés ciudadano para la recuperación del Estado y sus instituciones, evitando que sean un botín de caudillos y sus proyectos politiqueros.

Fuente: El Diario