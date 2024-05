Viceministro afirma que seguidores de Morales remedan a Camacho y que “están desesperados” por adelantar las elecciones

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, afirmó que los seguidores de Evo Morales, que amenazaron con bloqueos y caos en el país, remedan al encarcelado Luis Fernando Camacho que alentó la ruptura del orden constitucional en 2019 y que “están desesperados” por adelantar las elecciones generales.

“Quieren generar un caos, lo han manifestado en medios de comunicación. Hasta han llegado al extremo de decir que van a dar un golpe de Estado. Es decir, lo que en su momento estas personas, el año 2019, criticaron lo que hacía Camacho, hoy lo están haciendo”, denunció en una entrevista con Bolivia Tv.

Los seguidores de Morales amenazaron con iniciar un bloqueo indefinido de caminos por la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de supervisar el X Congreso del MAS-IPSP convocado por el Pacto de Unidad en la ciudad de El Alto.

En el cónclave se elegirá a la nueva dirección nacional del MAS-IPSP en lugar de la presidida por Morales.

El diputado “evista” Héctor Arce adelantó que “esta movilización no va a ser improvisada, no va a ser al achunte, sino, entiendo yo, por lo que he escuchado, se va a planificar bien”.

En 2019, siendo presidente del Comité Pro Santa Cruz, Camacho convocó a un paro indefinido para que Morales dimita, que se concretó el 10 de noviembre luego de la sugerencia de las Fuerzas Armadas.

Ruiz lamentó las posturas radicales de los seguidores de Morales. Lo atribuyó a una estrategia para primero bloquear y generar convulsión y después presentarse como los “salvadores, como las únicas personas que pueden conducir a nuestro Estado”.

“El único interés de estas personas es generar convulsión, están desesperados por adelantar las elecciones, por eso es que quieren dar un golpe de Estado, que ellos lo han anunciado”, afirmó.

De hecho, el sábado, Morales dijo que si por las buenas no lo habilitan como candidato a la presidencia será “por las malas”.

