El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, dijo que, para mejorar las exportaciones, principalmente de los productos no tradicionales, se debe considerar la propuesta del sector productivo de “armar una agenda publico privada”.

A marzo de este año, el valor de las exportaciones no tradicionales cayó un 7% respecto a igual periodo de 2023. En tanto, las ventas externas de productos tradicionales, como el gas natural y los minerales, descendieron en 33%.

De acuerdo con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la caída en el valor de las ventas de productos no tradicionales representa tan solo $us 41,7 millones en el periodo analizado, mientras que las exportaciones de los tradicionales registran una caída de $us 688,4 millones.

“En cuanto a las exportaciones no tradicionales, queremos hacer un especial énfasis, su caída entre enero y marzo es de tan solo 42 millones de dólares, hubiéramos querido que crezcan, pero comparativamente a las caídas de minería e hidrocarburos este descenso de 42 millones en las exportaciones no tradicionales (son menores)”, dijo Rodríguez a los periodistas de La Paz.

Las exportaciones no tradicionales se refieren a los productos agropecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, manufactureros, artesanales que se comercializan a varios países, a diferencia del gas natural y minerales que solo llegan a una decena, consideró el gerente del IBCE.

Los productos no tradicionales que registraron una caída en las exportaciones al primer trimestre de este año son la soya y derivados, bananas, leche, chía, cueros y manufacturas, confecciones textiles, café, sésamo y maní.

El fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de comercio exterior boliviano al primer trimestre. A marzo de este año, las exportaciones alcanzaron los $us 1.921 millones, una caída del 27,4% respecto a similar periodo de 2023 cuando llegaron a $us 2.645 millones.

De igual manera, las importaciones durante este período (enero-marzo 2023 versus enero marzo 2024) presentaron una disminución del 15,6%, de $us 2.797 millones a $us 2.359 millones.

Déficit

La caída en las exportaciones e importaciones dieron como resultado que, al primer trimestre de este año, Bolivia registre un déficit en su comercio exterior de $us 438 millones.

Rodríguez dijo que, para mejorar las exportaciones, principalmente de los productos no tradicionales, se debe considerar la propuesta del sector productivo de “armar una agenda publico privada” para trabajar por la productividad y abrir nuevos mercados que dará como resultado el obtener mayores divisas para la economía nacional.

“Hace más de cinco años que nosotros venimos hablando sobre la necesidad de un gran pacto social productivo para evitar llegar a esta situación para trabajar por la productividad, por la competitividad, por la apertura de mercados, por la facilitación de la exportación, por la seguridad jurídica para la inversión”, expuso el gerente del IBCE.

Rodríguez considero que una de las soluciones a la crisis de dólares que atraviesa el país es el apostar a una mayor exportación de la producción agroindustrial, por lo que pidió al Gobierno trabajar de manera aunada con la parte privada y no poner trabas a los planteamientos del sector productivo.

“No hay otra forma que, o nos endeudamos más como país o atraemos más capitales externos o exportamos más, y creemos que lo que está en nuestras manos, y con resultados que se pueden lograr a cortísimo plazo, a tres, cuatro, cinco, seis meses vista, si les damos las condiciones al sector agropecuario, al agroindustrial, forestal, maderero, podemos revertir esta situación”, indicó.