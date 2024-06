ALDT: Barca dice que la nueva escala salarial será analizada

El MAS le recuerda al Gobernador que los salarios actuales que perciben el ejecutivo y legislativo, son producto del proyecto de ley que presentó en la gestión 2022

Fuente: https://elpais.bo

“De un tiempo a esta parte el Gobernador pretende hacer ver a la Asamblea como la causante de todos los males dentro del departamento y no sé si es la solución esta reducción que él plantea”, fueron las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Alan Barca, sobre el proyecto de ley que ha sido presentado por el ejecutivo departamental.

En esa línea, desde la Asamblea aclaran que aún desconocen el contenido del proyecto de ley enviado por la Gobernación, el cual plantea que el Gobernador pase de ganar 13.000 bolivianos líquidos (14.000 nominal) a 9.000. Mientras que los asambleístas titulares de cobrar 12.000 bolivianos líquidos (13.000 nominal) pasarán a ganar 8.000. Detallaron que lo rechazado en la última sesión fueron las observaciones que realizó el ejecutivo a la normativa en vigencia que ha sido promulgada por el presidente de la ALDT en enero de este año, igual referida a la escala salarial.

Barca detalló que el proyecto de ley que presentó la Gobernación para establecer una nueva escala salarial será derivado a las comisiones y serán estas instancias las que emitirán sus informes respectivos y definirán el curso de esta normativa.

Consultado si está de acuerdo con reducir en 4.000 bolivianos su salario, como lo ha planteado la Gobernación en su proyecto de ley, Barca evitó precisar una respuesta cerrada, ratificó que su persona no conoce a detalle este nuevo proyecto de ley.

“Es algo que se tiene que evaluar de manera responsable, también a priori que sin tener conocimiento del mismo, no nos olvidemos que el Estatuto Autonómico Departamental dice que se tiene que designar a los subgobernadores por provincia y en la actualidad se lo designa por municipios, ahora habrá que ver si este proyecto de ley presentado está contemplando esas reducciones”, indicó.

Otro de los aspectos que Barca observó, es que si en este proyecto de ley que presentó la Gobernación se están contemplando reducir los 40 millones en “fortalecimiento institucional”, para que estos recursos puedan ser liberados y ser invertidos en programas y proyectos que vayan en beneficio de la población.

Reducción de asambleístas

Sobre la reducción del número de asambleístas en la ALDT, Barca considera prudente que ahora se pueda tratar esa propuesta realizada por la bancada de Unidos. Argumentó que ese proyecto de ley sigue en socialización y son los proyectistas quienes deben dar una información más precisa al respecto.

“Creo que no es para nadie desconocido que se tiene que reducir todo el aparato legislativo, no solo en la Asamblea Departamental, sino también en los diferentes concejos, en el ámbito nacional etc., pero también revisar la parte ejecutiva, porque muchas veces creemos de manera determinada o maliciosa que la causante de todos los males es la Asamblea, cuando hay otros aspectos del ejecutivo que también se tienen que revisar”, afirmó.

MAS: Montes subió los sueldos

El asambleísta departamental por el MAS, José Yucra, a tiempo de señalar que aún están a la espera del proyecto de ley que plantea reducir los salarios a los cargos ejecutivos del Gobierno Departamental, recordó que en la gestión 2022 ha sido el gobernador Oscar Montes quien ha impulsado la ley para subirse los sueldos en aquella ocasión.

“Él ha sido el que ha subido los sueldos y salarios, cuando ningún asambleísta tenía una queja en ese momento, pero hoy nos estamos dando cuenta que solamente está creando una cortina de humo para tapar la incapacidad que tiene del manejo de la Gobernación”, indicó.

Yucra indicó que al revisar las peticiones de informe que ha realizado al ejecutivo, ha podido advertir que en la Asamblea han sido “engañados” al aprobar el POA 2024, ya que la normativa nacional establece que los gastos de funcionamiento en todas las entidades de gobernaciones y municipios es hasta el 11%, pero que la Gobernación de Tarija tiene inscritos 55.900.000 bolivianos para este año, y aprobó un presupuesto adicional de Bs 41.000.000 que es para fortalecimiento institucional.

“Este fortalecimiento institucional, con la documentación que tenemos en mano, vamos a demostrar que esto también había sido para gastos de funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que sumados los 55.9 millones de bolivianos, más los 41.000.000 hacen un total de 97 millones de bolivianos que tiene para gastos de funcionamiento la Gobernación y está violando la ley que solamente le permite para contratar personal, consultores en línea, personal eventual, solo el 15% y aquí estamos demostrando que se está haciendo un abuso”, expuso.