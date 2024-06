Analista asegura que Arce envía un mensaje a Morales al desbaratar el intento de golpe de Estado

Ruiz dice que las acusaciones de Zúñiga contra el presidente carecen de credibilidad, pero igual deben ser investigadas

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el analista político, Luis Alberto Ruiz, el desbaratamiento de la asonada militar de la pasada jornada liderada por el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, y respaldado por el comandante de la Armada Boliviana, Juan Arnez Salvador, es un mensaje del presidente Luis Arce para todos quienes intenten desestabilizar al gobierno actual, incluso para el exmandatario Evo Morales, quien se convirtió en el jefe de la oposición a la actual gestión.

“No estoy diciendo que el expresidente Evo Morales esté detrás de esto, porque el mensaje del día de hoy de las autoridades, del poder constituido, no solamente fue para las FFAA, sino también para el expresidente Evo Morales, como principal mensaje: ‘mira, ni el ejército ni nadie puede atreverse a interrumpir un gobierno constitucionalmente establecido, y estamos completamente de acuerdo con eso”, enfatizó en analista.

Foto: captura pantalla

Ruiz cuestionó que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, haya desaparecido la pasada jornada cuando al ser la cabeza política de las Fuerzas Armadas debería haber estado al frente de todas las acciones para aplacar la asonada; además, consideró que es inconcebible que las instancias de seguridad del Estado no se hayan percatado del movimiento militar con tanques hacia la plaza Murillo; ello demuestra que no se informa todo a Arce.

Novillo apareció recién en la noche, en una conferencia de prensa indicó que, después de haber mantenido una reunión con el presidente Arce y los nuevos comandantes de las tres fuerzas, el gobierno retomó el control total y absoluto de las FFAA, a través de ese nuevo mando militar. “No esperábamos una acción, solo a una persona desquiciada se le podía ocurrir una acción como esta”, con esa frase aceptó que los organismos de inteligencia del Estado no tenían idea alguna sobre la asonada.

“No puede ser que el ministro de Defensa salga muy suelto de cuerpo para decir que estaba viendo otros trabajos y no informar al presidente que había un golpe en marcha, han entrado tanquetas a la plaza Murillo, no han entrado caminando, no son autitos chiquititos. ¿Qué pasó? ¿No se le informó al presidente? Son temas que deben aclararse en el camino”, aseguró.

Ruiz aseguró que Bolivia vivió uno de los pasajes más oscuros desde la recuperación de la democracia, que debe ser rechazado por todos quienes se precien de tener espíritu democrático y tiene su origen en la desinstitucionalización que atraviesa el país y culminó en el intento de golpe de estado de la pasada jornada por un militar que no entendió que los uniformados no pueden deliberar en democracia.

“El militar supone que cuando dijo ‘vamos a detener a Evo Morales, el presidente lo iba a premiar, pero, obviamente que no, porque en un estado constitucional y de derecho, la libre discrepancia es parte del sistema democrático. Y ahí, el general Zúñiga asume como un acto de deslealtad del presidente Arce y le reclama. Y Arce trata de volverlo al redil constitucional y esa es la parte donde se registra la ruptura”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

El analista identificó como otro de los elementos del fracasado golpe de Estado el irrespeto a la carrera militar, ya que existe una prelación en la calificación de los uniformados que debe ser respetada; en ese sentido, Zúñiga no estaba entre los mejores calificados, sino entre quienes tenían baja calificación, por ello, al haber sido designado comandante del Ejército provocó un descontento entre quienes debían haber sido tomados en cuenta para el cargo por sus méritos.

“Si bien el general Zúñiga era el comandante general del Ejército, eso pasa cuando un comandante que fue número 40 o número 30 no está dentro del grado de prelación y respeto. En la vida militar se respeta del primero, al segundo y al tercero; y es costumbre en la jerga militar y en la vida militar que el primero deba ser comandante general, lo demás es favoritismo político, esto debe dejar una enseñanza al poder político de que no se debe favorecer a aquellos que dicen ser leales al gobierno y terminan pisoteando la Constitución”, aseguró.

Sin embargo, reiteró que toda persona que intentó romper el estado de derecho no tiene credibilidad en alusión a la declaración de Zúñiga en la que responsabilizó al presidente Arce de ser el autor de la movilización de los militares de la pasada jornada, pero aclaró que de todas maneras el Ministerio Público debe investigar esta denuncia.