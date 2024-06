Andrónico afirma que la Cámara de Diputados hizo lo que quiso con el fin de impedir aprobación de normas antiprórrogas 

Señaló que el Órgano Ejecutivo es el que está en contubernio con los autoprorrogados.

El presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Andrónico Rodríguez, afirmó este jueves que los que sucedió en esta jornada en la Cámara de Diputados, que este año administra el edificio del parlamento, no fue por impedir que se lleve adelante la sesión plenaria, sino hizo todo lo que quiso por impedir que se aprueben los proyectos de ley 073 y 075, denominados antiprórrogas.

“Ahora se tiene que ver quiénes son los que están en contubernio con los autoprorrogados y quiénes son los que no quieren que los autoprorrogados se vayan, está clara la figura. Son los que no vinieron, son los que me amenazaron, son los que nos han cerrado la Asamblea, son los que nos sabotearon con la energía eléctrica, sonido, luz, absolutamente todo dentro del Hemiciclo de la Cámara de Diputados”, señaló Rodríguez, en conferencia de prensa.

Incluso denunció que hasta le retiraron hasta la seguridad y el personal de la presidencia de la Cámara de Senadores, cortaron los ascensores, todo eso lo hicieron porque este año le corresponde y le toca la administración a la Cámara de Diputados, por eso hicieron lo que quisieron, prácticamente con el fin de que no se lleve a cabo la sesión de la Asamblea.

“El único objetivo que ellos tenían, no era la de impedir que la sesión se lleve a cabo, sino que no se trate ni se apruebe leyes antiprórrogas, porque sabemos con toda claridad que ahora más que nunca quiénes están en contubernio y quiénes son los que no quieren que se vayan los autoprorrogados por encima del mandato de la Constitución Política, lamentamos ese hecho y denunciamos públicamente que se actúe desde los diferentes espacios y desde el Órganos Ejecutivo y otros órganos del Estado”, enfatizó.

Ante la pregunta de qué pasa si dentro de los 10 días el presidente Luis Arce no promulga las normas antiprórrogas y qué harán, respondió que remitieron ambas normas sancionadas al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales y que es problema del Órgano Ejecutivo si no lo hace, ya que en la ALP continuarán con su trabajo.