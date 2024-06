Andrónico desplaza viejos liderazgos y lo ven como un factor de unión en el MAS

Yolanda Mamani Cayo.

Fuente: El Deber

No obstante, la simpatía que despierta el joven político, puede ser utilizada como un arma de doble filo, por “la extrema derecha y Estados Unidos” para posesionar a Andrónico como líder desplazando a Evo Morales “pero el MAS no va a caer en ese juego nefasto de la extrema oposición, incluso del propio Gobierno”.

“Él no está en busca de ninguna candidatura, pero sus características de líder perfectamente pueden considerarse como cualidades que podrían convertirlo en una opción, pero en este momento no está tras de aquello, no está buscando considerarse una tercera opción, aunque no hay que descartar aquello. Andrónico ya se ha convertido en ese factor de unidad, como muestra es que en la sesión del 6 de junio, varios legisladores arcistas, se incorporaron a las filas del MAS”, afirmó Torrez a EL DEBER.