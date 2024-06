Andrónico: la sesión no fue un golpe de Estado, fue un golpe a los que no trabajan

Fuente: erbol.com.bo

Andrónico Rodríguez defendió este viernes la sesión que de Asamblea Legislativa que llevó adelante para aprobar la ley antiprórroga de magistrados, un crédito internacional, además del Decreto de Amnistía e Indulto.

Sostuvo que la sesión no fue un “golpe de Estado”, como le acusan los “arcistas”, sino fue un “golpe a lo que no trabajan”, tomando en cuenta que su intención era retomar el trabajo legislativo que se había paralizado en el marco de una crisis institucional.

“La sesión de ayer es un golpe a los que no trabajan, es un golpe a aquellos que no quieren sesionar, es golpe para aquellos que no quieren trabajar en la Asamblea”, afirmó.

Dijo que a la Asamblea no van a mirarse las caras y advirtió que, de no enfatizar su trabajo en el interés nacional, los parlamentarios terminarán la gestión de los cinco años sumergidos en estos conflictos políticos innecesarios.

“Esto no es golpe de la Asamblea, golpe de Estado. Nuevamente repito: es golpe para aquellos que no quieren trabajar, es golpe para aquellos diputados que amenazan, no sesionan y no dejan sesionar”, recalcó.

En la sesión, la mayoría de los “arcistas” no estuvieron presentes y denunciaron que Andrónico estaba cometiendo un delito al desoír una resolución del Tribunal Constitucional, que paralizaba una sesión.

Los “arcistas” también ya han advertido con procesar penalmente a Andrónico Rodríguez, pero el senador manifestó que “bienvenido” y no tiene miedo.

“Por trabajar, por resolver conflictos de la crisis institucional, la crisis económica, quieren demandarnos, pues bienvenido a la demanda, bienvenido al proceso penal. Quieren encarcelarnos, pues venga”, desafió.

Recalcó que sus actos fueron en el marco de los reglamentos y de la Constitución Política del Estado.

Desde la asamblea legislativa si hay que coadyuvar a conseguir los objetivos del órgano ejecutivo por el bien del pueblo pues aquí estamos no estamos para desestabilizar no estamos para sabotear