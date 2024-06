Choquehuanca indicó que no está en sus manos “declarar válido o no (la sesión del 6 de junio). Hay un recurso de nulidad que ha sido presentado, aprendamos a respetar las leyes, nuestra Constitución”.

En la octava sesión del pleno de la Asamblea, asambleístas del bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitaron al presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca, que se corrija el número de la convocatoria debido a que la dirigida el 6 de junio por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fue “ilegal”.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, diputado Jerges Mercado, pidió que llame la atención a sus funcionarios debido a que le “están haciendo meter la pata”, esto debido a que el lunes se emitió una convocatoria legal con el rótulo de séptima sesión y este martes la enmiendan, al que consideró un “graso error”.

“Hoy es la sesión número siete, de acuerdo a la correlación de la numeración de nuestra Asamblea Legislativa. Lo que hubo aquí (el 6 de junio) fue una usurpación flagrante de funciones. No solo lo decimos sino la Constitución y un auto constitucional que dice que esa convocatoria no correspondía y tenía que dejarse sin efecto, por lo tanto, esas declaraciones son nulas y no corresponde y hoy deberíamos estar en la sesión siete que es la legal”.

En esa línea, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS) arcista indicó que la Constitución Política del Estado tiene 411 artículos y en estos no existe un solo artículo que dé la facultad para que Rodríguez pueda asumir “ipso facto” la Presidencia de la Asamblea.

“Es una pena que en este momento el nuevo bloque de oposición celebre aquello que ha sucedido el 6 de junio. Resulta hasta vergonzoso para todas las víctimas de Senkata y todas las víctimas que brindaron sus vidas para defender la democracia. Realmente se van a escribir en la historia de la Asamblea aquellas jornadas del 6 de junio cuando se ha materializado una alianza, un pacto entre el nuevo bloque oposición que forzó a que se tenga que instalar una sesión absolutamente ilegal”, dijo el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS).

En respuesta, desde la oposición y el ala evista del MAS se pidió a Choquehuanca que reconozca la sesión dirigida por el delfín de Evo Morales, en la que se aprobaron la ley para cesar en sus funciones a los magistrados “autoprorrogados”, un crédito externo, la resolución para la continuidad del proceso de preselección para las judiciales y el decreto presidencial de indulto.

En su intervención, Choquehuanca señaló que el “pueblo es sabio, sabe quién le miente y quien no le mente” e indicó que no está en sus manos “declarar válido o no (la sesión del 6 de junio). Hay un recurso de nulidad que ha sido presentado, aprendamos a respetar las leyes, nuestra Constitución”.