Antonio Zago: «Tenemos una selección joven que necesita experiencia»

Fuente: eldeber.com.bo

Antonio Carlos Zago, director técnico de la selección boliviana, atendió a los medios de prensa una vez finalizada la práctica del martes, la última antes de encarar el partido amistoso de este miércoles frente a Ecuador. Zago fue consultado sobre las cualidades de su equipo, y también analizó a su rival de turno.

“Estamos acá para eso, queremos rejuvenecer la selección boliviana, tenemos 14 jugadores Sub-23, sé que es una selección muy joven que necesita experiencia. Espero que los mayores empiecen a transmitir esa experiencia y lideren en los amistosos y la Copa América”, indicó el estratega brasileño.

“Es una oportunidad de conocer a Ecuador, será nuestro rival en las Eliminatorias, es un partido importante para nosotros, sabemos de nuestras condiciones, la intención es competir. Ecuador tiene un equipo muy fuerte físicamente y técnicamente, muchos de sus jugadores juegan en el exterior. Es fundamental competir y pelear con ellos”, añadió sobre la ‘Tri’, rival de la Verde este miércoles, a partir de las 20:30 HB en el estadio Subaru Park de Filadelfia.

Zago, también se refirió a las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando que la meta está puesta en clasificar al Mundial de 2026. “Apuntamos siempre a las Eliminatorias, no sabemos si vamos a clasificar al Mundial de 2026, queremos hacerlo, pero también apuntamos más lejos, miramos al Mundial de 2030. No es algo para nosotros (cuerpo técnico), queremos dejar algo al país. Creo que el futbol no se hace de un día para otro, se construye a largo plazo”.

Finalmente, habló sobre el debut en la Copa América. Aseguró estar ansioso porque se trata de su primera participación en el torneo como director técnico. “Ansioso por la Copa América, será mi debut como entrenador, como jugador estuve presente en tres. Es una competencia importante, vamos a tratar de hacerlo bien, queremos transmitir tranquilidad a los jugadores”, sentenció.