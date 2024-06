Argentina: En medio de la sesión por la Ley Bases, Milei dijo que lo quieren destituir; «Me van a tener que sacar muerto de la Rosada»

El presidente expuso en la nueva edición de ExpoEFI mientras el Senado discute el proyecto impulsado por el Gobierno y antes de viajar a Italia para participar del G7. Volvió a defender a Sandra Pettovello y justificó sus viajes al exterior. “A veces, Argentina es un país muy raro”

El presidente Javier Milei volvió a defender hoy la política económica de su gobierno y aseguró: “Me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”. Fue al inicio de su exposición en la apertura de la nueva edición de ExpoEFI, mientras el Senado discute la Ley Bases y el paquete fiscal y antes de viajar a Italia para participar del G7.

El jefe de Estado, además, defendió nuevamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y justificó sus viajes al exterior. “A veces, Argentina es un país muy raro”, aseguró.

“Parte del trabajo es que viaje, y es interesante porque yo odio viajar y ahora me critican porque viajo mucho. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en Corporación América y mi trabajo implicaba viajar mucho y yo odiaba tener que viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. Ahora extraño por cinco y me putean porque viajo. Odio viajar. Argentina es un país muy raro. Miran si no estaría más cómodo quedándome en Olivos”, explicó.

En otro pasaje de su discurso, apuntó contra “los destituyentes” que buscan “romper el déficit fiscal”. Hay que recordar que Milei realizó duras críticas a los Diputados que votaron la semana pasada una reforma jubilatoria y amenazó con vetarla.

“Siempre estuve del lado del shock y no iba a cambiar al estar de este lado del barco. Los programas de shock siempre fueron exitosos y los gradualistas terminaron mal. Para hacer gradualismo necesito financiamiento. Igual no lo iba a hacer porque no creo en el gradualismo. Elegir el gradualismo es elegir que los que ajustan son el sector privado y no para la política”, amplió.

“Decían que era mucha licuadora y tijerita; la tijerita termina siendo el 90% del ajuste y la licuadora el 10%. Cuando se ajuste la estacionalidad de junio, y el primer semestre, vamos a terminar con un abultado superávit financiero, el déficit cero no se negocia de ninguna manera”, aseguró.

“¿De qué lado están?”

Al hablar sobre la tarea de Pettovello, el Presidente sostuvo que el ministerio de Capital Humano “está todo el tiempo torpeado por un conjunto de delincuentes”, con relación a los dirigentes sociales que intermediaban en los planes sociales. “La pregunta es, ¿de qué lado están? ¿del lado de la Ministra, que se está peleando con todos los chorros, o del lado de los chorros? A veces Argentina es un país muy raro”, planteó.

Por otra parte, ratificó que que si sale la Ley Bases que debate la Cámara de Senadores en el Congreso, eliminará el Impuesto País.

Casi sobre el final, el mandatario se mostró muy crítico con los que calificó como “los detractores” de sus recetas: “Para todos esos que descreen de la economía del mercado les dedico la frase de Maradona. Ojo que hay dos, hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA”. Hizo uso de la histórica frase del astro del fútbol, Diego Maradona, quien le respondió “la tenés adentro” a un periodista que lo cuestionaba.

“Chorros, delincuentes y destituyentes”

Milei, en esta línea, también se refirió a la suba del dólar paralelo y el riesgo país. “El dólar es un precio más de la economía y sube en función de factores reales o factores monetarios. Y ustedes están viendo subir el tipo de cambio y no hay ni un problema de aumento de oferta, ni hay un problema de caída de la demanda. Y esto es interesante y también se tiene que internalizar, es que no tenemos un mercado libre de cambios. Al no tener un mercado libre de cambios, ustedes no compran de manera directa los dólares, ustedes lo compran de manera indirecta, vía bonos. Y el problema con los bonos es que no solo se utilizan para comprar dólares, sino que, en realidad, es tradear deuda argentina”.

“Y si ustedes tienen un conjunto de degenerados fiscales votando proyectos alocados para romper el equilibrio fiscal, lo que ustedes están haciendo es que el instrumento que utilizan para – de manera indirecta – comprar dólares, lo están contaminando. Entonces, así como tratan de minar la solvencia y hacen que el Riesgo País, de estar abajo de 1200 salte a 1600, la contracara es que ustedes ese instrumento lo están viciando y ven un tipo de cambio más alto, pero no obedece a cuestiones monetarias, sino a un conjunto de brutos chorros y delincuentes que lo único que quieren hacer es reventar el equilibrio fiscal para voltear al gobierno. Es decir, unos destituyentes”, señaló.