Arrestaron en Estados Unidos a ocho personas con presuntos vínculos con el grupo terrorista ISIS-K

Ocho hombres originarios de Tayikistán con presuntos vínculos con el grupo terrorista ISIS-K fueron arrestados en Estados Unidos en los últimos días en las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles.

Según informaron NBC News, The New York Post y CBS News, los detenidos estaban en el radar de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y fueron arrestados por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés), según indicaron las fuentes.

Los hombres ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera sur y, en el momento de su ingreso, sus antecedentes penales no presentaban irregularidades, según confirmaron funcionarios a NBC. Al menos dos de ellos cruzaron la frontera en la primavera boreal de 2023, y uno de ellos utilizó la aplicación CBP One, creada por la administración Biden para que los migrantes agenden citas para solicitar asilo.

La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI había identificado una posible amenaza terrorista originada en Asia Central y comenzó a monitorear a estos individuos como parte de dicha investigación, según tres fuentes.

