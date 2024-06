Bagalleros de Yacuiba queman puesto de control del Senasag y las protestas apuntan a la Aduana

Bagalleros y sectores abocados al comercio en la zona fronteriza de Yacuiba se encuentran movilizados e instalaron un bloqueo de ruta en las últimas horas en la zona de Campo Pajoso, zona que conecta a la región con Villamontes, de acuerdo con el reporte de medios locales, las protestas apuntan a la Aduana Nacional.

Los movilizados exigen se respete los 50 kilómetros de libre comercio en las zonas fronterizas, advirtiendo que existe abuso y atropello que realizan militares del control aduanero en las rutas de la región.

En medio de la protesta, se produjo el incendio de un punto de control del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Campo Pajoso. Diversos videos en redes sociales muestran cómo las llamas consumen parte de la estructura y se ve a personas con el rostro cubierto desplazarse por la zona.

Una de las dirigentes del sector de los bagalleros, entrevistada por el medio digital La Voz de Yacuiba, detalló que transportistas y comerciantes de la Feria Mañanera de Yacuiba también se han sumado a esta movilización, situación citada por el diario El País de Tarija.

Mencionó que el pedido a las autoridades es que cumplan los acuerdos anteriores para que permitan el libre comercio en esa región; que no entren al área rural a hacer los decomisos de mercadería; devolver los camiones y flotas decomisadas a los transportistas; que no se decomise las pequeñas cargas; y que no se den más abusos por parte de la Aduana.