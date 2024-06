Bartolinas sugieren al presidente realizar ajustes en el gabinete, evalúan trabajo de ministros

Ante el anuncio de alejamiento que hizo el vocero presidencial, Jorge Richter, Seña lo tildó de mal agradecido y cuestionó que se retire en un momento donde el país atraviesa por una crisis político, social y económico.

Fuente: ANF

Ante los conflictos que se registraron en los últimos días, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa sugirió al presidente Luis Arce realizar ajustes en el gabinete porque cree que no hay un trabajo conjunto con el mandatario.

La secretaria de Comunicación de esa confederación, Silvia Zárate, en contacto con la ANF, afirmó que están realizando una evaluación del trabajo de todos los ministros y si están atendiendo las demandas de los diferentes sectores, dijo que en una próxima reunión del gabinete social presentarán informes.

“Estamos haciendo un análisis de todos los ministros porque tienen que trabajar de forma coordinada con las organizaciones sociales. Entonces, ministro que no quiera trabajar o no quiera atender a los sectores sociales deben dar un paso al costado, hay gente comprometida que quiere trabajar. Nosotros vamos a sugerir estos puntos al presidente y también ha sido parte de nuestra resolución”, informó.

La Cámara Boliviana de Transporte Pesado Nacional e Internacional llevó a cabo un paro de 48 horas exigiendo una reunión con el jefe de Estado para que atiendan sus demandas. Rechazaron la convocatoria que hizo el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, porque no es un interlocutor válido, incluso solicitaron su renuncia.

En abril de este año, el Gobierno, las organizaciones sociales del Pacto de Unidad arcista y la Central Obrera Boliviana (COB) conformaron el gabinete social, instancia en la que debaten temas de la coyuntura nacional con carácter propositivo y un espacio de toma de decisiones.

El último martes de cada mes se reúnen con el mandatario, el vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y los movimientos afines donde se evalúan los temas políticos, sociales y económicos.

Al respecto, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña, consideró que el mandatario, en base a una evaluación, debe decidir si se hacen cambios en su gabinete ministerial

“El hermano presidente debe evaluar su gestión y tomar decisiones si cambia o no a sus ministros. Pero nosotros vamos a acompañar y evaluar si es que existen algunas fallas y poner en conocimiento; sin embargo, hasta el momento hemos visto que no hay ninguna situación que los ministros no estén convocando al diálogo, los han invitado a llegar a un acuerdo”, puntualizó el dirigente.

De los 18 ministros que fueron posesionados en noviembre de 2020, solo 10 permanecen en sus cargos actualmente y el resto fueron reemplazados por otras autoridades. Las autoridades que aún acompañan son: el ministro de Economía, Marcelo Montenegro; de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui; de la Presidencia; María Nela Prada; de Defensa, Edmundo Novillo; de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Obras Públicas, Édgar Montaño; de Trabajo, Verónica Navia; de Hidrocarburos; Franklin Molina y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

Mal agradecido

Con relación al anuncio de alejamiento que hizo el vocero presidencial, Jorge Richter, Seña lo tildó de malagradecido y cuestionó que se retire en un momento en el que el país atraviesa por dificultades. Aunque consideró que no es imprescindible y esperan que en cuanto oficialice su renuncia se posesione a una nueva autoridad.

“Es un malagradecido y desleal, en los momentos más difíciles y más complicados que atraviesa el Gobierno decide alejarse. Nosotros consideramos que no es imprescindible y en estos últimos meses se ha perdido, no ha dado la cara en los diferentes conflictos”, precisó.

En ese sentido, Zárate cuestionó la decisión del vocero presidencial y afirmó que propondrán que una mujer asuma ese cargo. Afirmó que en la próxima reunión del gabinete social se oficializará esa propuesta.

“El presidente ha confiado en esta persona para estar en ese cargo, pero vemos que cuando el barco se está hundiendo muchos están saltando, en ningún momento ha salido a presentar un informe. Nosotros estamos defraudados por esa actitud y vamos a sugerir que una mujer asuma el cargo de vocería”, manifestó.

/EUA/nvg/