Ben Affleck explica por qué siempre luce tan serio en público con Jennifer Lopez

Últimamente, la pareja conformada por Ben Affleck y Jennifer Lopez han sido tema de conversación debido a rumores de crisis y posibles problemas maritales, haciendo pensar a muchos en un inminente divorcio. A pesar de esto, en una reciente entrevista, el actor y director no abordó directamente estos rumores, pero sí reveló por qué suele lucir tan serio cuando es fotografiado junto a la superestrella.

Durante su participación en el podcast de Kevin Hart, Affleck explicó que su semblante serio se debe en parte a su naturaleza tímida y a la abrumadora atención mediática que acompaña a Jennifer.“Me considero principalmente director. Soy un poco tímido. No disfruto demasiado de la atención excesiva”, comentó. Esta percepción de “enfado” que proyecta en las fotos, según él, es simplemente una reacción natural a las cámaras apuntándole directamente.

El actor también compartió anécdotas sobre la intensidad de la atención pública cuando salen en familia con sus cinco hijos, tres de los cuales son de su matrimonio anterior con Jennifer Garner, y dos son los mellizos de Jennifer con Marc Anthony.

Affleck describió cómo situaciones cotidianas, como pasear por Times Square, pueden convertirse en “una auténtica locura” con cientos de personas gritando y la constante presión de la atención pública. Recuerdo que había una mujer fumando hierba, una mujer bastante grande, y empieza a correr gritando: ‘¡¡J-LO!!’, como si fuera una pregonera”, mencionó. “Empiezo a moverme. Jen, los cinco niños y yo. Y siento que hay cientos de personas gritando. Y es ahí cuando pongo mi cara de enfadado”.

A pesar de tolerar relativamente bien la atención mediática, Ben Affleck enfatizó su preocupación por el nivel de exposición que enfrentan sus hijos.“No me importa que me saques una foto, en la discoteca, en un estreno, lo que sea. Y de mi mujer, tampoco me importa. ¡Adelante! Pero de mis hijos ya es otra cosa”, afirmó, destacando su determinación en proteger la privacidad de sus hijos ante todo.