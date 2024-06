Brooke Mueller, exesposa de Charlie Sheen, ha sido señalada en la investigación de la muerte de Matthew Perry

La policía ejecutó una orden de registro en la casa de Mueller y revela posibles vínculos con el actor fallecido a los 54 años

Brooke Mueller, exesposa de Charlie Sheen, fue interrogada varias veces por el LAPD en relación con la muerte de Matthew Perry (REUTERS/FilmMagic) Brooke Mueller, exesposa de Charlie Sheen, fue interrogada varias veces por el LAPD en relación con la muerte de Matthew Perry (REUTERS/FilmMagic)

La investigación sobre la muerte de Matthew Perry ha dado un giro con la reciente revelación de que Brooke Mueller, exesposa de Charlie Sheen, fue interrogada repetidamente por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés). A pesar de haber cooperado, la mujer contrató abogados y se mantiene discreta respecto a su vinculación con el caso, según informó la revista In Touch Weekly.

Mueller, de 46 años, habría conocido al actor durante estancias en centros de rehabilitación. Una fuente señaló que “es difícil decir o saber exactamente cuál es su papel en la muerte de Matthew, pero ella insiste en que no tuvo nada que ver con eso”.

Mueller conoció a Perry en centros de rehabilitación. Insiste en que no tuvo participación en la muerte del actor (Jeff Kravitz/FilmMagic) Mueller conoció a Perry en centros de rehabilitación. Insiste en que no tuvo participación en la muerte del actor (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Adicionalmente, el LAPD ejecutó una orden de registro en la casa de vida sobria de Brooke Mueller, incautando un portátil y un iPhone durante la operación. A nivel personal, Mueller también ha enfrentado su propia batalla contra el abuso de sustancias durante años, con múltiples estancias en rehabilitación, siendo la más reciente en agosto de 2019.

Los recientes interrogatorios y registros forman parte del esfuerzo de las autoridades por esclarecer su posible participación en el caso.

La estrella de «Friends» murió a los 54 años y el informe del forense atribuyó su fallecimiento a los efectos agudos de la ketamina (EFE/EPA/Tamas Vasvari) La estrella de «Friends» murió a los 54 años y el informe del forense atribuyó su fallecimiento a los efectos agudos de la ketamina (EFE/EPA/Tamas Vasvari)

La muerte del actor involucra a “mútilples personas”

La estrella de Friends murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. El informe del forense del condado de Los Ángeles atribuyó su muerte a los “efectos agudos de la ketamina”. También se mencionaron factores contribuyentes como el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina.

Fuentes cercanas al punto publicadas por People sugieren que la investigación está “acercándose a su conclusión”. Un representante de la policía declaró que las autoridades consideran que “múltiples personas” deberían ser acusadas en relación con la muerte de Matthew Perry. Sin embargo, la decisión de presentar cargos recaerá en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Se menciona el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y la buprenorfina como factores contribuyentes en la muerte del actor (Max) Se menciona el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y la buprenorfina como factores contribuyentes en la muerte del actor (Max)

A pesar de contar con un equipo de enfermería las 24 horas y un acompañante sobrio, Perry presuntamente conseguía que jóvenes contactos de la aplicación de citas Raya le entregaran drogas en su casa. Una fuente relató a Daily Mail: “Conocía a chicas de 21 a 25 años en Raya. Ellas traían drogas consigo. Principalmente Oxycontin”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos han estado trabajando conjuntamente desde diciembre del año pasado para esclarecer la procedencia de la ketamina que causó la muerte de Perry.

La policía considera que múltiples personas deberían ser acusadas en relación con la muerte de Matthew Perry (REUTERS/Carlo Allegri) La policía considera que múltiples personas deberían ser acusadas en relación con la muerte de Matthew Perry (REUTERS/Carlo Allegri)

La adicción de Matthew Perry

Matthew Perry era conocido principalmente por interpretar a Chandler Bing en la histórica serie Friends, una comedia de situación norteamericana que se transmitió de 1994 a 2004 y se convirtió en un referente de la cultura pop.

Nominado cinco veces al Emmy, también actuó en películas como 17 otra vez, Un impulsivo y loco amor y The Whole Nine Yards, y en series como Estudio 60, The Odd Couple y Mr. Sunshine.

En 2022, la estrella de televisión había dicho que publicó sus memorias una vez que estuvo «bastante seguro» de su sobriedad (Max) En 2022, la estrella de televisión había dicho que publicó sus memorias una vez que estuvo «bastante seguro» de su sobriedad (Max)

En 2022, Perry publicó sus memorias tituladas Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en las que relató su carrera en el entretenimiento y su lucha contra la adicción. Durante una entrevista con People para promover su publicación, se sinceró respecto a su dependencia de sustancias y el largo proceso de rehabilitación que necesitó para llegar a estar sobrio.

“Quería compartir cuando estuviera a salvo de volver al lado oscuro nuevamente. Tuve que esperar hasta estar bastante seguro de mi sobriedad, y alejado de la enfermedad activa, del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo”, expresó el actor en ese entonces.

La muerte de Matthew Perry conmocionó tanto a la industria del entretenimiento como a sus fans a nivel mundial.