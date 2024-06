Camacho: “El Gobierno se enreda con sus mentiras sobre el petróleo ruso”

“Bolivia exporta unos $us 700 millones al mercado de EEUU. Además, los pagos por la exportación de gas a Brasil se hacen a través de instituciones financieras de Nueva York. Miles y miles de empleos bolivianos dependen de nuestra relación con EEUU. ¿Cómo es posible que Arce ponga en riesgo esa relación?”, cuestionó la autoridad cruceña.

Además, Camacho apunto que Arce no tiene un plan serio para enfrentar “la crisis y no piensa en la situación de los bolivianos, “solo piensa en política y en poder”.

“Bolivia vive una crisis muy grave. No hay empleos, no hay dólares y los ingresos no alcanzan en las familias. Frente a eso, está cada vez más claro que, lamentablemente, el presidente Luis Arce no tiene un plan y no sabe qué hacer”, enfatizó.