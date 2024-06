Camacho fustiga el acuerdo de los gobernadores con el presidente Arce por la crisis

Con un texto que lleva como título “Los aliados de la crisis”, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuestionó la reunión que sostuvo el presidente Luis Arce con los gobernadores del país, entre ellos la autoridad que lo reemplaza de manera interina, Mario Aguilera, informó Unitel.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Ayer (martes) el presidente Luis Arce se reunió con sus aliados en una reunión política que busca vocerías para seguir negando la crisis de la que todos los días hay más señales”, se lee en las cuentas de redes sociales del gobernador cruceño.

Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro, consideró que “al igual que lo hizo con los empresarios a los que prometió una agenda que hasta ahora no cumple, hoy lo hace con sus aliados políticos”.

“El presidente Arce no quiere reunirse con los distintos sectores para atender sus demandas, no quiere salir de Palacio para palpar lo que siente y lo que está viviendo la gente, solo hace reuniones entre aliados que no lo dejan ver la verdadera dimensión del problema”, afirmó.

En la cita con Arce, que se instaló la tarde de este martes en la Casa Grande del Pueblo, participaron los gobernadores de La Paz, Santos Quispe; de Potosí, Marco Copa; de Pando, Regis Richter; de Cochabamba, Humberto Sánchez; de Chuquisaca, Damián Condori; de Tarija, Oscar Montes; y de Beni Alejandro Unzueta.

Además, del gobernador interino Aguilera y la gobernadora suplente de Oruro, Jhoselin Anconi, según el Gobierno.

En la cita se conversó sobre el control a la explotación de los recursos naturales, reprogramación de créditos de las regiones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y una apertura a la inversión del sector privado en rubros como transporte, producción agrícola y turismo.