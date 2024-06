Camacho pide que se dilucide quién miente sobre la compra de combustible a Rusia

El gobernador cruceño acusa al presidente de YPFB de mentir sobre la llegada del crudo ruso para evitar sanciones comerciales de EE. UU. y la UE

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Foto: RRSS Camacho

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

En el marco de su visita a la Federación Rusa, el pasado 9 de junio, el presidente Luis Arce Catacora comunicó la suscripción de varios acuerdos sellados en el país transcontinental, uno de ellos el referido a una probable compra de diésel que habría establecido después de una reunión con los ejecutivos de la estatal petrolera rusa Rosneft y que ayudaría a solucionar en parte los problemas de abastecimiento de combustibles que atraviesa el país.

En ese sentido, el pasado viernes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció en Potosí la llegada del primer lote de diésel enviado por Rusia al puerto chileno de Arica que permitiría abastecer la demanda interna por más de 10 días; el aviso lo hacía en el marco de una inspección ‘sorpresa’ determinada por el gobierno para verificar la distribución normal de diésel y gasolina y que la autoridad llevó a cabo en ese departamento.

Sin embargo, la pasada jornada, el propio presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, desmintió a Montaño y negó que el país haya suscrito un acuerdo con Rusia para la compra de crudo, así como la llegada de 366.00 barriles al puerto chileno; explicó que el convenio con ese país sólo contempla el apoyo técnico para que Bolivia encuentre soluciones y métodos para el abastecimiento de combustibles, en su calidad de miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Lea también: Dorgathen desmiente a Montaño: No llegó combustible de Rusia y no hay acuerdo para comprarlo

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció al respecto y expresó sus dudas por las contradicciones en las que incurrieron las autoridades gubernamentales por la compra del combustible que ahora queda en entredicho; aunque expresó que es Dorgathen quien oculta la información real para evitar una sanción de la comunidad internacional al país por establecer relaciones comerciales con Rusia.

“El 9 de junio, el presidente Luis Arce informó al país que había llegado a un acuerdo para comprarle petróleo a Rusia. El 21 de junio, el ministro Edgar Montaño confirmó que llegaron a Arica 336.000 barriles de petróleo ruso. Pero ayer, el presidente de YPFB publicó un desmentido diciendo que Bolivia no compró petróleo a Rusia. ¿Quién miente? El presidente de YPFB miente sobre esa compra para evitar sanciones de la comunidad internacional contra Bolivia por comerciar con Rusia, un país sancionado por la invasión a Ucrania”, aseguró.

En ese sentido, el gobernador detenido en Chonchocoro criticó nuevamente a la gestión de Luis Arce por no tener un plan para afrontar la severa crisis que atraviesa el país y que afecta a las familias bolivianas por la falta de empleos que les generen un ingreso económico, así como por la ausencia de divisas que hicieron que los precios de la canasta familiar se incrementen de manera sustancial.

“Bolivia vive una crisis muy grave. No hay empleos, no hay dólares y los ingresesos no alcanzan en las familias. Frente a eso, está cada vez más claro que, lamentablemente, el presidente Luis Arce no tiene un plan y no sabe qué hacer. Arce no tiene un plan serio para enfrentar la crisis. Y la segunda es que Arce no piensa en la situación de los bolivianos. Sólo piensa en política y en poder”, denunció la autoridad cruceña.

Foto: captura pantalla

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y sus aliados establecieron una serie de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania en 2022. Incluso, en las pasadas horas, el bloque económico europeo anunció nuevas medidas impuestas al sector energético, personas y entidades que busquen evitar que empresas eludan las sanciones existentes. Estas penalidades también están dirigidas a aquellos países que eludan esas disposiciones.

“Por eso, nos ha expuesto a sanciones económicas de EE. UU. y la Unión Europea por hacer acuerdos para la compra de petróleo a Rusia. Bolivia exporta unos 700 millones al mercado de EE. UU. Además, los pagos por la exportación de gas a Brasil se hacen a través de instituciones financieras de Nueva York. Miles y miles de empleos bolivianos dependen de nuestra relación con EE. UU. ¿Cómo es posible que Arce ponga en riesgo esa relación?”, cuestionó Camacho.