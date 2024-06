Caso audios: Fiscalía rechaza denuncia y cierra proceso contra exsecretario Fernando Pacheco

La Comisión de Fiscales que investigaba al ex Secretario de Salud de la Gobernación Fernando Pacheco Rojas, por los delitos de concusión, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo e incumplimiento de deberes presentó el rechazo a la denuncia ante un juzgado de Anticorrupción. Ninguna de las partes notificadas se pronunció sobre el tema.  

Fuente: Clave 300.1

Fernando Pacheco fue denunciado en septiembre del 2022 por la Gobernación cruceña por un audio que develó supuestas negociaciones irregulares en la venta de medicamentos y la adjudicación de equipos médicos como respiradores, procesos en lo colaboraría con el objetivo de recaudar dinero. No se logró establecer el destino del dinero o desde cuando operaba.

“Vos tenías que traer aquí Bs 50.000 o 40.000, no puede traer. Claro, y si me traes Bs. 20.000 me tienes que justificar porque me trajo 20.000. Por qué tiene que decir, sabe que, lo que pasa es que esta empresa a la que vendí los medicamentos no tengo llegada, perfecto, le creemos”, se encucha en una parte del audio.

Durante la investigación la comisión de fiscales y la Policía realizaron varios allanamientos a inmuebles después de que Pacheco no evitó declarar ante las autoridades y se haya declarado en la clandestinidad. Posteriormente se presentó ante el Ministerio Público, fue aprehendido y el fiscal resolvió que se defienda en libertad.

La Gobernación de Santa Cruz no ha emitido criterio alguno sobre el supuesto caso de corrupción a través de recaudaciones ilegales, tampoco la Bancada Departamental del Mas a través de la Asambleista Raquel Valencia, el diputado Anyelo Cespedes quienes se adhieron al proceso. Se espera un pronunciamiento del Fiscal Departamental Roger Mariaca.