Choque asegura que la sucesión de Rodriguez no se habilita automáticamente

Andrónico convocó a sesión para este jueves a las 4 pm.

Para la diputada Deisy Choque, Rodríguez está copiando lo que hizo Jeanine Áñez, «usurpación de funciones y autonombramiento» asegura que esto no es legal, por ello cualquier ley que se apruebe en la Asamblea de hoy será inhabilitada.

Choque, en contacto con La Revista, señaló que esta sucesión no se habilita automáticamente, «él se autonombra y dice yo ahora soy el presidente de la Asamblea y convoco», sin embargo, asegura que si el vicepresidente no lo habilitó como presidente de la Asamblea, la sesión sería nula.

Explicó que el artículo 39 del reglamento general de la cámara de Senadores establece que el presidente del Senado asumiría en caso de impedimento o ausencia del vicepresidente, sin embargo, asegura que si bien constitucionalmente esa es la sucesión, esta no se habilita de manera automática, por ello esto sería un golpe a la Asamblea.

«Es como en el caso de nuestros suplentes, en caso de que Deysi Choque no venga dos o tres semanas, si yo no habilito a mi suplente, él no puede presentarse automáticamente en calidad de titular» señaló.

En este sentido, para Choque esta sesión es ilegal y por ello cualquier ley que se apruebe hoy será inhabilitada, por tanto, «sería perder el tiempo y poner en riesgo incluso el decreto presidencial que está dentro de la convocatoria».

Sin embargo, para el evismo, estos argumentos presentados por los parlamentarios del arcismo, aseguran que el gobierno tiene miedo a la convocatoria para el tratamiento de ley antiprorroga y para las elecciones judiciales.

Para choque esto no tiene sentido, ya que el tema de las elecciones judiciales se encuentra en manos de las comisiones, además indica que «una asamblea se convoca con temas pendientes, si Andrónico Rodríguez hubiera querido tratar esos temas y él era conocedor más que nadie, de qué proyectos de Ley ha derivado el Senado hacia la Asamblea, debió mandar la carta con nombre y apellido, pero no se atrevió, porque el que tiene miedo es él», ya que asegura que no hay posibilidad de tocarlos.

Choque asegura que la oposición solo está utilizando esto como una bandera política para hacer show.