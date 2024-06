Choquehuanca se somete al TCP autoprorrogado: “No está en mis manos declararlo válido o no” la sesión del 6 de junio

El vicepresidente David Choquehuanca aseguró este martes que “no está en mis manos declararlo válido o no” la sesión del 6 de junio, cuando se sancionaron cuatro normas y que esperan su promulgación, y recordó que presentó un recurso a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita su resolución.

Choquehuanca y Rodríguez en la octava sesión de la Asamblea. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

“El pueblo, nuestro pueblo es sabio, sabe quién le miente y quien no le miente. Yo voy a expresar lo que siento y lo que pienso. Siempre tenemos que hacer lo correcto. No está en mis manos declararlo válido o no (la séptima sesión dirigida por Andrónico Rodríguez), hay un recurso de nulidad que ha sido presentado. Aprendamos a respetar las leyes, nuestra CPE (Constitución Política del Estado)”, dijo Choquehuanca en su intervención en la octava sesión de la Asamblea.

En esa línea, el jefe de bancada Jerges Mercado aseguró este martes que la “sesión séptima del 6 de junio (de Rodríguez) no existió jurídicamente porque ilegal, inconstitucional y oportunista”. “Había un auto constitucional que anuló y dejó sin efecto esa supuesta sesión, y también sus resultados. Por lo tanto, la sesión que vamos a llevar adelante es la séptima y no la octava, la séptima nunca existió”.

Después de la sesión del 6 de junio, Choquehuanca envió una carta al TCP autoprorrogado para que esta instancia se pronuncie sobre la legalidad de la sesión presidida por el evista Andrónico Rodríguez. En la sesión de Andrónico, se sancionó la ley 075 de cesación de magistrados autoprorrogados, un crédito para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, un decreto presidencial sobre indulto y amnistía y una resolución de asamblea para viabilizar la continuidad de las elecciones judiciales.

El viaje del presidente Luis Arce a Rusia abrió la iniciativa de Andrónico para convocar a la sesión de la Asamblea, en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea, para tratar las normas pendientes en el Legislativo.

En la línea de Choquehuanca, la bancada arcista reconoció este martes a Grover García como presidente del MAS-IPSP y calificó de “nula” e “inexistente” la sesión del 6 de junio. “En el ámbito político hemos marcado una línea de que nuestra dirección nacional es Grover García”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari.

El arcismo asumió esta postura este martes antes de la instalación de la octava sesión de la Asamblea en una reunión de evaluación de gestión y coordinación de los diputados titulares y suplentes que apoyan al presidente Luis Arce, y que fue presidida por Huaytari y Mercado.

En los últimos meses, legisladores opositores y del evismo exigieron a Choquehuanca convocar a sesión para tratar los proyectos de ley 073 de suspensión de plazos procesales judiciales y la ley 075 de prórroga de magistrados, sin embargo, la autoridad no convocó a sesionar, pero sí lo hizo este martes para el receso parlamentario por medio año, entre otros proyectos de ley.

BD/RED