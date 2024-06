Choquehuanca sobre Evo: el que ha huido del país no tiene moral para criticar

Fuente: erbol.com.bo

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que la oposición actualmente es «una moneda con dos caras, unos que han renunciado y el otro que ha huido» y que ambos no tienen moral para criticar la gestión liderada por el presidente Luis Arce.

Durante su participación en el XXVI Congreso Ordinario de la Federación de Campesinos de La Paz «Tupac Katari», instalado en el coliseo de la ciudad de El Alto, Choquehuanca se refirió a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, quien renunció en junio de 2005, y al expresidente Evo Morales, que en noviembre de 2019 huyó rumbo a México

«Estos extremos, con su actuar, han demostrado cuánto se necesitan y apoyan constantemente. Esto se puede evidenciar en la firma de convenios destinados a sabotear nuestra democracia y conspirar contra la estabilidad económica, buscando el retorno de la oligarquía», declaró.

«¿Cómo el que ha renunciado nos observa hoy sobre la democracia, sobre la crisis económica, sobre la institucionalidad? ¿Qué derechos tienen, hermanos? ¿Qué moral tienen? Él no tiene derecho, está desautorizado, traicionó la misión que le encomendó el país de gobernar, y gobernar es resolver, gobernar es prever. Por otro lado, está el rostro del que ha huido de este país. ¿Qué derecho tiene, hermanos? ¿Qué moral para criticar?», cuestionó Choquehuanca.

El vicepresidente indicó que hoy en día los opositores sabotean la democracia, la gestión de gobierno y la economía, y aseguró que esto es una traición al Proceso de Cambio, a la Constitución Política del Estado, al Vivir Bien, a la Wiphala y a las comunidades.

Choquehuanca acusó a la oposición de realizar maniobras malintencionadas para crear inestabilidad en las organizaciones sociales, apelando al «extremismo, el radicalismo y autoritarismo». «Huele a fascismo», afirmó en referencia a los radicales que no desean la unidad del departamento de La Paz porque saben cuánta fuerza puede adquirir.

Pidió a los participantes elegir a un «hermano con ideología», que no esté al servicio de ningún partido y que defienda la unidad de las comunidades y las organizaciones sociales por haber recuperado la democracia junto a verdaderos líderes que no renunciaron ni huyeron durante el Golpe de Estado. «A algunos no les conviene escuchar la verdad porque les duele», recalcó.