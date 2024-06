«Cobarde», «mentiroso»..: El día en que los evistas se estrellaron contra Choquehuanca

La octava sesión de la Asamblea Legislativa corroboró que ahora los evistas tienen el control de la mayoría legislativa mientras los arcistas son la fuerza minoritaria. El Vicepresidente tuvo que defenderse solo.

La octava sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional realizada ayer marcó un punto de inflexión en la correlación de fuerzas. La bancada evista se estrelló verbalmente contra el Vicepresidente y Presidente Nato del Legislativo, David Choquehuanca, frente a una minoría de la bancada arcista.

«Señor David Choquehuanca indigna esa actitud que usted tiene, cobarde ante el pueblo boliviano, ante estos parlamentarios que también hemos sido elegidos por el voto popular. Cobarde porque desconoce la Asamblea que llevó adelante el 6 de junio el Presidente Nato en ejercicio (Andrónico Rodríguez), les guste o no a aquellos que ya son minoría en el Parlamento», manifestó la diputa evista Gladys Quispe.

La parlamentaria cuestionó a Choquehuanca por convocar a sesión del Legislativo después de cuatro meses para «para irnos de vacaciones». «¿Qué quiere, quiere seguir haciendonos quedar mal?», le interrogó.

La última sesión de la Asamblea Legislativa fue el 15 de febrero, refirió Quispe.

Como ella, otros 25 parlamentarios del bloque evista arremetieron contra el Vicepresidente que se encontraba sentado en la testera flanqueado por los presidentes de ambas cámaras, Israel Huaytari (Diputados) y Andrónico Rodríguez (Senadores).

El diputado evista Gabriel Antonio Colque llamó «mentiroso» a Choquehuanca en idioma quechua y le recordó la trilogía moral de los pueblos indígenas: no seas mentiroso, no seas flojo y no seas ladrón.

«Usted proclama en sus discursos no seas mentiroso, no seas flojo y no seas ladrón, pero usted es el primer mentiroso y no escucha a la gente del campo que le dice cómo gobernar a Bolivia», reclamó.

El diputado evista Gualberto Arispe destacó que la bancada arcista ahora es una fuerza minoritaria y no tiene el respaldo de la población.

«David Choquehuanca si usted dice el pueblo nos está mirando, sí nos está mirando y lo están viendo a usted de mentiroso, de traidor y creo que usted es una vergüenza para los hermanos aymaras, incluso de su misma provincia», arremetió.

Ante el ataque, Choquehuanca tomó la palabra y tuvo que defenderse solo ante la minoría de la bancada arcista.

“No vamos a hablar de los traidores, no hemos venido aquí nosotros a devaluar a nadie, no hemos venido a dejar mal parado a nadie; estamos en una Asamblea y ruego a todos ustedes, tendremos la capacidad de escucharnos nos guste o no, para eso es la Asamblea: para debatir y que la razón se imponga», atinó a decir en medio de abucheos y griterios.

El MAS, partido que llevó a la presidencia a Evo Morales (2006-2019) y a Luis Arce (2020 hasta ahora), afronta una fractura interna entre evistas y arcistas que repercute en la labor legislativa porque se trata de la primera fuerza con mayoría.

La sesión de ayer fue convocada para conformar comisiones para que trabajen durante el receso legislativo, pero ante la falta de consensos fue suspendida.