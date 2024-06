Condenan a agresor sexual de la periodista Vanesa Restrepo, tras cinco años de batalla judicial

Restrepo señaló que tardó un mes en denunciar el hecho, temiendo por su seguridad y la de otras mujeres en su lugar de trabajo – crédito AFP y redes sociales Restrepo señaló que tardó un mes en denunciar el hecho, temiendo por su seguridad y la de otras mujeres en su lugar de trabajo – crédito AFP y redes sociales

El Juez Primero de Conocimiento de Envigado condenó al exeditor y periodista, Juan Esteban Vásquez, por ejercer violencia sexual contra su colega Vanesa Restrepo, cuando ambos trabajaban en el periódico El Colombiano de Medellín.

La agresión, ocurrida en el año 2019, quedó tipificada bajo el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. A pesar de la apelación anunciada por la defensa de Vásquez, la sentencia fue clara en su decisión condenatoria.

El suceso tuvo lugar después de una jornada laboral cuando ambos periodistas, junto a otros compañeros, salieron a disfrutar en una noche de mayo de ese año. Según relató Restrepo en la emisora Blu Radio, durante este encuentro Vásquez la acosó sexualmente. “Decidí contar mi caso porque mi editor en el periódico El Colombiano me acosaba sexualmente”, declaró la víctima en su momento.

“Me invitó a quedarme en su casa a dormir diciéndome que ahí estaba su novia y que me quedaría más segura”, dijo la víctima, señalando que al llegar a la casa de su jefe ocurrió el abuso.

El caso de Vanesa Restrepo tiene un agravante, pues la comunicadora señaló que, aunque existía un protocolo acordado para evitar tales situaciones en la redacción, este nunca se implementó de manera efectiva. “El protocolo dicen que ya está listo, pero nunca lo vi materializado”.

Y afirmó que otro caso similar ocurrió dentro de la empresa, donde la víctima optó por no denunciar al ver que su situación no se resolvió adecuadamente: “Después de mí hubo otro caso donde la persona simplemente dijo: ‘no, es que yo vi que con tu caso no pasó nada, yo no voy a hablar porque para qué”.

La periodista relató que se vio afectada su salud mental a raíz del caso de violencia que sufrió: “Me dieron ataques de pánico de sólo pensar que me iba a volver a encontrar con ese señor en los pasillos”. Por tal razón, a finales de 2020 decidió renunciar, pese a que su trabajo era uno de los principales sustentos económicos de su familia.

Juan Esteban Vásquez se defendió de las acusaciones asegurando que se sentía tranquilo por sus acciones en El Colombiano. Sin embargo, la justicia terminó fallando en su contra y protegiendo los derechos de la víctima de violencia sexual – crédito @juanesvf/X Juan Esteban Vásquez se defendió de las acusaciones asegurando que se sentía tranquilo por sus acciones en El Colombiano. Sin embargo, la justicia terminó fallando en su contra y protegiendo los derechos de la víctima de violencia sexual – crédito @juanesvf/X

La situación desembocó en una batalla judicial que dejó un precedente importante sobre violencia sexual en Colombia. La Corte Constitucional emitió la sentencia T-140 de 2021, en la que determinó que El Colombiano vulneró los derechos de Restrepo y la revictimizó, dictamen que respalda la gravedad de su experiencia.

De acuerdo con Restrepo, su trabajo en el periódico la hacía muy feliz, pero el acoso sufrido tuvo un impacto significativo en su vida profesional: “Siento que había mucha más protección hacia él que la que debían tener conmigo en el caso”, declaró.

El 29 de agosto de 204 se conocerá el monto de la pena que deberá cumplir Juan Esteban Vásquez. Para Vanesa Restrepo, que actualmente trabaja en el medio de comunicación El Armadillo, el fallo judicial tuvo una perspectiva de género, “y eso me da muchísima esperanza de que la justicia en verdad está cambiando y está abordando esta problemática”, dijo a El Tiempo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el 75% de los casos registrados con violencia sexual, en lo que va de 2024, son contra mujeres – crédito Jesús Áviles/Infobae De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el 75% de los casos registrados con violencia sexual, en lo que va de 2024, son contra mujeres – crédito Jesús Áviles/Infobae

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) calificó como “grave” lo sucedido, considerando que el caso evidencia una falta de garantías para la participación, en términos igualitarios, de las mujeres en el periodismo y un riesgo de censura.

Para la organización, antes de que el proceso judicial llegara a la Corte Constitucional, “(…) los fallos de tutela negaron la protección de los derechos de la periodista, validando así las medidas insuficientes para prevenir, atender y resolver la desprotección de las víctimas de violencia sexual en el ámbito laboral”.

Este caso no solo pone de manifiesto la importancia de tener protocolos efectivos en los lugares de trabajo, sino que, además, subraya la necesidad de proporcionar el apoyo necesario a las víctimas de cualquier forma de violencia, en especial de acoso o abuso sexual.