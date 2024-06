Conoce las 28 empresas autorizadas para la comercialización de embutidos en este San Juan 2024

Las marcas mencionadas son las únicas que cumplieron con todas las especificaciones y requisitos técnicos y sanitarios requeridos para obtener el registro de SENASAG

Santa Cruz.- En estas fiestas de San Juan los cruceños acostumbran reunirse para confraternizar con familia y amigos en la noche denominada «la más fría del año». El centro de esta celebración se fija en los embutidos que las personas adquieren para acompañar esta fiesta.

Priorizando la salud de la población, el Municipio cruceño presentó la lista oficial de las empresas avaladas por el Departamento de Defensa al Consumidor, Control de Productos y Servicios, dependiente de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, siendo Hipermaxi, Monserrat, Colonia Piraí, Iglú, La Sierra Premium, Asador, Santa Fé, Asato´s Pork, Camponorte, La Noruega, BFC, San Juan, La Piara, Sofía, Stege, Imba, Gutfleisch, Fridosa, San Lucas, Embutidos F.V., Embutidos San Miguel, La Casona, Copacol, San Jorge, Stelka, Osfim, Sopral y La Porcina, las aptas para el consumo.

Las marcas mencionadas son las únicas que cumplieron con todas las especificaciones y requisitos técnicos y sanitarios requeridos para obtener el registro de SENASAG, habiendo sido testeados y sometidos a diferentes pruebas de laboratorio, para poder ser comercializados en esta época del año.

«A partir de mañana saldremos a colocar las listas en los centros de abastecimiento de toda la ciudad y de manera paralela realizaremos los controles y operativos, para garantizar que no se comercialicen productos que pueden ser nocivos para la salud y desde el siguiente lunes saldremos a realizar los operativos para verificar que no existan marcas de embutidos clandestinos y que no cumplen con la normativa», sentenció Pedro Galarza profesional del Departamento de Defensa al Consumidor, dependiente de la secretaría municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento